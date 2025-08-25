Detuvieron a un hombre acusado de filmar a su hijo de 9 años mientras cometía un acto atroz

En otro pasaje de la grabación, se dirige a quien sería su madre y abuela del niño: “Esto es mafia. Vos nos abandonaste”. La crudeza de las imágenes puso en evidencia no solo el entorno de consumo y comercialización de drogas, sino también un gravísimo caso de maltrato infantil.

Menor acto atroz

La detención del hombre en Parque Barón

El operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, bajo órdenes de la UFI N°14, especializada en delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

El hombre fue detenido en su domicilio de Parque Barón, donde los agentes hallaron una verdadera “cocina narco”: envoltorios de cocaína listos para su venta; marihuana, un revólver, cartuchos de bala, chalecos antibala, entre otros.

El detenido fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

Drogas incautadas

Un apodo temido en el barrio

En Parque Barón, el hombre era conocido como “el tranza”, apodo que refleja su actividad delictiva. Según fuentes de la investigación indicaron a DiarioConurbano, llevaba años vinculado al narcomenudeo y utilizaba su vivienda como punto de acopio y distribución.

Los vecinos aseguraron que se trataba de una persona violenta, temida en la zona y vinculada a episodios de amenazas. Lo que nadie imaginaba era que en medio de ese contexto involucrara a su hijo de 9 años en escenas de consumo de drogas y armas.

Intervención de la Justicia

La causa, inicialmente en manos de la UFI 11 de Lomas de Zamora, pasó a estar bajo la órbita del fiscal Esteban Berriel, al frente de la fiscalía especializada en estupefacientes.

El funcionario ordenó el allanamiento inmediato tras recibir los registros audiovisuales, y luego del operativo dispuso la detención del acusado.

Además, se resolvió que el menor de 9 años y su hermano quedaran a resguardo de organismos de protección de la infancia, ya que ambos eran víctimas de un entorno familiar atravesado por el delito, las drogas y la violencia.