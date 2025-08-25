En vivo Radio La Red
Policiales
Drogas
Detenido
LOCURA

Detuvieron a un hombre acusado de filmar a su hijo de 9 años mientras cometía un acto atroz

Tiene 44 años y fue detenido, acusado de narcotráfico y tenencia ilegal de armas. La causa se agravó por un video en el que aparece con su hijo de 9 años.

Detuvieron a un hombre acusado de filmar a su hijo de 9 años mientras cometía un acto atroz. (Foto: gentileza DiarioConurbano)

La localidad de Parque Barón, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario de un hecho que generó indignación y repudio social. Un hombre de 44 años, conocido en el barrio como “el tranza de Parque Barón”, fue detenido durante un allanamiento policial en el que se secuestró gran cantidad de drogas, armas de fuego y un auto robado.

Una ronda de tragos y una mutilación atroz: qué se sabe del asesinato de Batista Da Silva. 

Lo que agravó la situación y provocó conmoción fue la difusión de un video en el que el acusado aparece alentando a su hijo de apenas 9 años a fumar marihuana, mientras en la habitación se observa cocaína fraccionada, cajas con casi 700 gramos de cannabis y un arma de fuego cargada a centímetros del menor.

Las imágenes que destaparon el caso

La investigación comenzó luego de que la Justicia accediera a una serie de videos grabados por el propio detenido. En una de las filmaciones, que se viralizó en las últimas horas, se lo ve sentado en una cama junto a su hijo pequeño, mientras el nene fuma un cigarrillo armado con marihuana.

En la misma escena aparecen dosis de cocaína listas para su comercialización, dos cajas llenas de marihuana y una pistola sobre la cama. El hombre, lejos de ocultar la situación, se muestra orgulloso. “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”, se lo escucha decir mientras señala el arma.

En otro pasaje de la grabación, se dirige a quien sería su madre y abuela del niño: “Esto es mafia. Vos nos abandonaste”. La crudeza de las imágenes puso en evidencia no solo el entorno de consumo y comercialización de drogas, sino también un gravísimo caso de maltrato infantil.

Menor acto atroz

La detención del hombre en Parque Barón

El operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, bajo órdenes de la UFI N°14, especializada en delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

El hombre fue detenido en su domicilio de Parque Barón, donde los agentes hallaron una verdadera “cocina narco”: envoltorios de cocaína listos para su venta; marihuana, un revólver, cartuchos de bala, chalecos antibala, entre otros.

El detenido fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

Drogas incautadas

Un apodo temido en el barrio

En Parque Barón, el hombre era conocido como “el tranza”, apodo que refleja su actividad delictiva. Según fuentes de la investigación indicaron a DiarioConurbano, llevaba años vinculado al narcomenudeo y utilizaba su vivienda como punto de acopio y distribución.

Los vecinos aseguraron que se trataba de una persona violenta, temida en la zona y vinculada a episodios de amenazas. Lo que nadie imaginaba era que en medio de ese contexto involucrara a su hijo de 9 años en escenas de consumo de drogas y armas.

Intervención de la Justicia

La causa, inicialmente en manos de la UFI 11 de Lomas de Zamora, pasó a estar bajo la órbita del fiscal Esteban Berriel, al frente de la fiscalía especializada en estupefacientes.

El funcionario ordenó el allanamiento inmediato tras recibir los registros audiovisuales, y luego del operativo dispuso la detención del acusado.

Además, se resolvió que el menor de 9 años y su hermano quedaran a resguardo de organismos de protección de la infancia, ya que ambos eran víctimas de un entorno familiar atravesado por el delito, las drogas y la violencia.

