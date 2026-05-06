Alfredo Casero explotó con un furioso descargo contra los Martín Fierro

En medio de la charla, el cronista del programa conducido por Flor de la V le hizo una pregunta inesperada: "¿Vendiste algún Martín Fierro tuyo?". La respuesta de Casero volvió a sorprender por su crudeza y simbolismo. "Uno lo tiré en el mar, en memoria de un amigo", reveló el actor.

Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a abrir el debate sobre el valor actual de los premios de la televisión argentina. Mientras algunos respaldaron su postura crítica, otros cuestionaron la dureza de sus palabras contra una ceremonia que históricamente marcó a la industria del espectáculo.

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¿Susana Giménez irá a los Martín Fierro?

Aunque en un primer momento Susana Giménez aseguró que no tenía intención de asistir a la próxima entrega de los premios Martín Fierro, finalmente la conductora cambió de decisión. La diva le había dicho a Ángel de Brito que no encontraba motivos para ir debido a que este año no trabajó en televisión y no estaba nominada en ninguna categoría.

Sin embargo, este miércoles en Intrusos (América TV), Daniel Ambrosino confirmó que Susana sí estará presente en la ceremonia. Según reveló el panelista, la conductora habló con Luis Ventura y terminó confirmando su asistencia a una de las noches más importantes del espectáculo argentino.