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ENOJADO

Alfredo Casero explotó con un furioso descargo contra los Martín Fierro

Alfredo Casero se metió de lleno en la polémica en torno a la próxima ceremonia de los premios Martín Fierro.

6 may 2026, 18:28
Alfredo Casero explocó con un furioso descargo contra los Martín Fierro
Alfredo Casero explocó con un furioso descargo contra los Martín Fierro

Alfredo Casero explocó con un furioso descargo contra los Martín Fierro

Los premios Martín Fierro volvieron a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez por las durísimas declaraciones de Alfredo Casero, quien apuntó sin filtro contra APTRA y cuestionó el presente de los históricos galardones de la televisión argentina. El actor se mostró furioso durante una entrevista y dejó frases explosivas sobre la industria y los reconocimientos.

Todo ocurrió en una nota con Los profesionales con Flor (El Nueve), donde el exintegrante de Cha Cha Cha fue consultado por los premios y no ocultó su enojo. Fiel a su estilo frontal, Casero disparó con dureza tanto contra los Martín Fierro como contra los premios ACE.

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"Me importan tres sor... los Martín Fierro. Y los premios ACE son una vergüenza. Hoy por hoy se desvirtuó todo lo que era bueno. Mataron absolutamente la belleza, lo bueno y acabaron con la TV actuada y los actores", lanzó el actor, visiblemente indignado por el rumbo que, según considera, tomó el medio artístico.

Lejos de bajar el tono, Casero continuó con su descargo y dejó en claro que no siente ningún apego por los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. "No me importa nada. Que hagan lo que quieran", agregó durante la entrevista, manteniendo su postura crítica frente a las premiaciones.

En medio de la charla, el cronista del programa conducido por Flor de la V le hizo una pregunta inesperada: "¿Vendiste algún Martín Fierro tuyo?". La respuesta de Casero volvió a sorprender por su crudeza y simbolismo. "Uno lo tiré en el mar, en memoria de un amigo", reveló el actor.

Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a abrir el debate sobre el valor actual de los premios de la televisión argentina. Mientras algunos respaldaron su postura crítica, otros cuestionaron la dureza de sus palabras contra una ceremonia que históricamente marcó a la industria del espectáculo.

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¿Susana Giménez irá a los Martín Fierro?

Aunque en un primer momento Susana Giménez aseguró que no tenía intención de asistir a la próxima entrega de los premios Martín Fierro, finalmente la conductora cambió de decisión. La diva le había dicho a Ángel de Brito que no encontraba motivos para ir debido a que este año no trabajó en televisión y no estaba nominada en ninguna categoría.

Sin embargo, este miércoles en Intrusos (América TV), Daniel Ambrosino confirmó que Susana sí estará presente en la ceremonia. Según reveló el panelista, la conductora habló con Luis Ventura y terminó confirmando su asistencia a una de las noches más importantes del espectáculo argentino.

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