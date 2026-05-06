El llamado que hizo cambiar de opinión a Susana Giménez sobre su participación en los Martín Fierro

De esta manera, la diva volverá a decir presente en una de las noches más importantes de la televisión argentina, pese a que en un primer momento había descartado su asistencia. Su participación, sin dudas, suma expectativa a una gala que cada año reúne a las principales figuras del espectáculo.

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¿Dónde y cuándo será la próxima entrega de los premios Martín Fierro?

La próxima entrega de los premios Martín Fierro se realizará el lunes 18 de mayo de 2026, en una gala que reunirá a las principales figuras de la televisión argentina.

El evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, uno de los escenarios tradicionales de la ceremonia, y contará con transmisión en vivo por Telefe.

El conductor de la gran noche será Santiago del Moro, quien asumirá por cuarto año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.