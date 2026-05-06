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CONFIRMADO

El llamado que hizo cambiar de opinión a Susana Giménez sobre su participación en los Martín Fierro

Se conoció que Susana Giménez tomó una drástica determinación sobre su participación en la ceremonia de los premios de APTRA.

6 may 2026, 17:16
La firme decisión de Susana Giménez sobre su participación en los Martín Fierro.
La firme decisión de Susana Giménez sobre su participación en los Martín Fierro.

La firme decisión de Susana Giménez sobre su participación en los Martín Fierro.

La decisión de Susana Giménez sobre su participación en los premios Martín Fierro generó sorpresa en el mundo del espectáculo, luego de un cambio de postura que no pasó desapercibido. La diva había asegurado en un primer momento que no asistiría a la ceremonia, pero en las últimas horas se conoció una nueva definición que modificó el escenario.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito se comunicó con la conductora para consultarle si estaría presente en la gala. En ese intercambio, Susana fue clara respecto a su postura inicial: "Hola, Ángel, ¿cómo estás? Me estoy yendo a Punta del Este ahora. Yo no trabajé este año, así que no estoy nominada ni nada, ¿para qué voy a ir? No quiero ir, sinceramente. Además no tengo por qué, si no no estoy nominada. No sé".

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Sus palabras dejaban en evidencia que no tenía intenciones de participar del evento, sobre todo por no estar ternada en ninguna categoría. La ausencia de la conductora parecía un hecho y generó repercusión, teniendo en cuenta su histórica relación con los premios organizados por APTRA.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Este miércoles, en Intrusos (América TV), el periodista Daniel Ambrosino reveló que Susana cambió de decisión y finalmente será parte de la ceremonia. "Susana va a estar en la fiesta. Habló ayer con Luis Ventura y le confirmó su presencia", aseguró el panelista.

De esta manera, la diva volverá a decir presente en una de las noches más importantes de la televisión argentina, pese a que en un primer momento había descartado su asistencia. Su participación, sin dudas, suma expectativa a una gala que cada año reúne a las principales figuras del espectáculo.

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¿Dónde y cuándo será la próxima entrega de los premios Martín Fierro?

La próxima entrega de los premios Martín Fierro se realizará el lunes 18 de mayo de 2026, en una gala que reunirá a las principales figuras de la televisión argentina.

El evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, uno de los escenarios tradicionales de la ceremonia, y contará con transmisión en vivo por Telefe.

El conductor de la gran noche será Santiago del Moro, quien asumirá por cuarto año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.

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