La terrible pregunta que le hizo Oriana Sabatini a Paulo Dybala que lo desarmó y dejó llorando: "Sos mala"

Oriana le consultó a Dybala si su padre lo acompañaba siempre a todos los partidos y él dijo que sí, entonces ella siguió y le preguntó: “¿Cómo fue la primera vez que hiciste un gol y no estaba ahí?”.

Dybala se quebró, le dijo que era mala, ella le pidió perdón, pero lo hizo contestar igual. “Sí, no, no me acuerdo”, dijo él y agregó: “Sé que volví a jugar a mi pueblo .Yo jugaba en Córdoba y viajaba con él, para mí se hizo difícil viajar, más allá de los tiempos, porque iba en auto con él”.

“Quería estar en mi casa, con mi familia”, indicó.