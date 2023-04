La tremenda reacción de Evangelina Anderson al buen momento de Martín Demichelis al frente de River Plate.

Tras el triunfo de River ante Newell´s, que quedó como único puntero del torneo local, llegó el apodo de la “Michoneta”, por el buen rendimiento del equipo que lidera Demichelis.

Evangelina se hizo eco de esto y desde sus redes posteó la foto de su marido al frente de este colectivo millonario que promete arrasar con todo.

image.png

La frase que utilizó Demichelis para describir el buen momento del club: "Este es el River de..."

River le ganó a Newell's en la última jugada del partido y continúa su paso triunfal en la Liga Profesional de Fútbol: acumula siete triunfos al hilo sin recibir goles.

Tras el gol de Pablo Solari, la alegría de Martín Demichelis lo dijo todo. "Fue el gol que más grité", admitió.

"Lo quería ganar, se notó con los cambios que hice. Esa era la intención. Tal vez el 0 a 0 hubiera estado bien, pero la idea era ganarlo, no empatarlo", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre el momento histórico que lleva el equipo con la seguidilla de triunfos sin goles en contra, el DT dejó una frase sirve pare entender este magnifico momento.

"Hay que ser cautos, no hay ningún campeón con 30 puntos. Es muy larga esta temporada. Eso le digo a la gente. Tomar el desafío de asumir como entrenador no es fácil para nadie. Cuando uno acepta, sabe que tiene que soñar en grande. Pero este no es mi River, es el de la gente que no deja de apoyar y de llenar el Monumental", dijo el entrenador en diálogo con TyC Sports.