La última película que hizo Bruce Willis está en Netflix y es una bomba

image.png

"En el lugar equivocado", la producción que marca fin a la era de Bruce Willis

Lanzado el pasado 5 de mayo, el filme se había estrenado originalmente en cines el 15 de julio de 2022, donde resultó ser un completo éxito.

La película cuenta la historia de Frank, un expolicía de una pequeña ciudad que, después de ser testigo de un asesinato, es perseguido junto a su familia por los principales sospechosos.

De qué trata "En el lugar equivocado", de Netflix

"Un cocinero de metanfetaminas persigue al exjefe de policía de un pequeño pueblo para silenciarlo antes de que pueda dar testimonio de un testigo ocular contra su familia, pero finalmente se enfrenta a más de lo que esperaba", resume la sinopsis.

Elenco de "En el lugar equivocado", de Netflix

Ashley Greene

Bruce Willis

Michael Sirow

Texas Battle

Massi Furlan

Stacey Danger

Josh Rhett Noble

John D. Hickman

Adam Huel Potter

Amber Townsend

Larken Woodward

image.png

El sorprendente cambio físico que hizo el actor para interpretar a Fito Páez en la serie de Netflix

El actor Iván Hochman ha revelado el drástico cambio físico que tuvo que afrontar para interpretar a Fito Páez en la serie "El amor después del amor" de Netflix, que se ha convertido en una de las producciones más vistas en las últimas semanas.

Hochman, de 28 años, explicó que tuvo que bajar seis o siete kilos para interpretar al cantante, quien en esa época era muy delgado debido a que no comía. Además, dejó de tomar sol para tener la piel tan blanca como la de Páez.

image.png

“Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No de ir a tomar sol, sino de ponerme protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz”, explicó Iván Hochman, dejando en claro que dejó de exponerse al sol para tener la piel tan blanca como el cantante.

Y por último, el intérprete de Fito Páez contó: “Después, trabajé con cuatro o cinco cambios de pelo distintos. Había pelucas, extensiones, maquillaje…”.

image.png

