image.png El sorprendente cambio físico que hizo el actor para interpretar a Fito Páez en la serie de Netflix

“Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No de ir a tomar sol, sino de ponerme protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz”, explicó Iván Hochman, dejando en claro que dejó de exponerse al sol para tener la piel tan blanca como el cantante.

Y por último, el interprete de Fito Páez contó: “Después, trabajé con cuatro o cinco cambios de pelo distintos. Había pelucas, extensiones, maquillaje…”.

La serie, que cuenta la vida y carrera del reconocido músico argentino, se estrenó el pasado 26 de abril y consta de ocho capítulos de entre 36 y 46 minutos cada uno.

Además de Hochman, el elenco está conformado por Micaela Riera, Martín Campilongo, Gaspar Offenhenden, Daryna Butryk, Mariano Saborido, Manu Fanego, Andrés Fejerman, Julián Kartún y Fernando Ritucci.

