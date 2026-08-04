¿Lali adelantó la fecha de su casamiento? El comentario que encendió los rumores

Durante los Premios Gardel 2026, la intérprete había reconocido que la fecha ya estaba definida, aunque dejó en claro que primero quería concentrarse en su presente artístico.

"Estoy disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos", había dicho entre risas.

Por su parte, el conductor de Gelatina también confirmó hace algunos meses que el enlace será este año, aunque admitió que todavía estaban resolviendo cuestiones de agenda.

"Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo", sostuvo en una entrevista televisiva.

Ahora, el comentario de Lali sobre una posible despedida de soltera en River volvió a alimentar las versiones de que el casamiento podría celebrarse poco tiempo después de ese recital o, al menos, que la organización ya está muy avanzada.