En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends

¿Lali adelantó la fecha de su casamiento? El comentario que encendió los rumores

El comentario de Lali con el que podría haber adelantado la fecha del gran día. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Foto modificada por IA

Foto modificada por IA

Lali Espósito volvió a revolucionar a sus seguidores, pero esta vez no fue únicamente por anunciar un nuevo recital en el estadio Más Monumental. Un comentario que dejó en sus redes sociales hizo crecer las especulaciones sobre la fecha de su esperado casamiento con Pedro Rosemblat, ya que muchos creen que la artista dejó una pista sobre cuándo dará el "sí".

Leé también WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar
WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar. (Foto: Gentileza Prensa)

La cantante celebró que sumará un tercer show en River, previsto para el 26 de septiembre, y entre los miles de mensajes de sus fanáticos escribió una frase que rápidamente llamó la atención.

"¿Me hacen la despedida de soltera en River acaso???", comentó con humor, despertando todo tipo de teorías entre sus seguidores.

La publicación no pasó inadvertida porque tanto Lali como Pedro Rosemblat ya habían confirmado que la boda será este 2026, aunque hasta el momento evitaron revelar el día elegido.

Durante los Premios Gardel 2026, la intérprete había reconocido que la fecha ya estaba definida, aunque dejó en claro que primero quería concentrarse en su presente artístico.

"Estoy disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos", había dicho entre risas.

Por su parte, el conductor de Gelatina también confirmó hace algunos meses que el enlace será este año, aunque admitió que todavía estaban resolviendo cuestiones de agenda.

"Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo", sostuvo en una entrevista televisiva.

Ahora, el comentario de Lali sobre una posible despedida de soltera en River volvió a alimentar las versiones de que el casamiento podría celebrarse poco tiempo después de ese recital o, al menos, que la organización ya está muy avanzada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Alfajores de nuez y chocolate blanco: la receta fácil para que salgan exquisitos y con un relleno cremoso
Ginseng rojo: por qué es tan bueno para la salud
Netflix arrasa con la serie coreana más popular y es perfecta para los fans del K-drama

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar