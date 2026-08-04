El Gobierno confirmó que aplicará sanciones por el paro portuario

El vocero respondió así ante una pregunta referida al paro convocado desde el lunes 3 de agosto en el servicio de los denominados ‘prácticos’, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. La medida de fuerza derivó en la interrupción de la navegación de más de 150 embarcaciones y se produjo a partir de la implementación del decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.

El vocero presidencial Adrián Ravier (Foto: archivo).

Ravier dijo que el decreto se firmó para anticipar “la desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso". "Se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen", explicó.

El funcionario confirmó que se aplicarán sanciones, porque el practicaje "es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”.

El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del servicio de practicaje y pilotaje sumó un nuevo capítulo este martes. A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 profesionales a retomar de inmediato sus tareas, en medio del paro por tiempo indeterminado.

En el documento oficial, la Prefectura ordenó a los trabajadores reincorporarse de manera inmediata a sus funciones y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales.

El organismo recordó que, como autoridad de aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, los profesionales habilitados deben cumplir regularmente las tareas para las que fueron autorizados.

La intimación alcanza a los prácticos encargados de asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y salida de ríos, canales y puertos argentinos, una actividad considerada clave para el funcionamiento del comercio exterior.

Por otro lado, consultado sobre el alto nivel de endeudamiento de los argentinos, Ravier insistió en que el Gobierno "no tiene potestad" de tomar medidas para "ayudar a esa gente" porque "estaría violando la propiedad privada". En ese sentido, rechazó la posibilidad de impulsar medidas como la denominada "plan platita", en referencia al aumento de la emisión monetaria para incrementar la oferta de dinero y una suba del salario.

“No somos para nada insensibles, estamos preocupados por esto, pero hay una solución en marcha entre privados”, manifestó.

Ravier consideró que “esto es un contrato entre privados” para lo cual “hay soluciones de mercado”, y mencionó que “los bancos se está sentando con sus clientes en mora para darles refinanciación a plazos más largos y con tasas más bajas. El Estado puede ayudar con la estabilidad macroeconómica", agregó.

“El presidente Milei dijo que si pretendemos ayudar a los que las están pasando mal poniendo (plata) del bolsillo de otras personas, eso viola un derecho de propiedad. No vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial. Ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”, señaló el vocero.