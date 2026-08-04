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El Gobierno confirmó que aplicará sanciones por el paro portuario

El vocero Adrián Ravier fue el encargado de dar a conocer la novedad sobre una medida de fuerza que afecta a más de 150 embarcaciones en puertos del país. Al respecto, anticipó que penalizarán a los gremios y trabajadores que adhieran a la huelga.

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Adrián Ravier

Adrián Ravier, vocero presidencial, habló sobre el paro en los puertos y anticipó sanciones (Foto: Presidencia).

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país. La medida es en rechazo a un decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo.

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Ravier atribuyó el conflicto gremial a sectores que se oponen a medidas de desregulación del Gobierno que, dijo, "buscan bajar el costo argentino" de las exportaciones.

"El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia. Se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor", dijo el vocero al defender el decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial e impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El vocero respondió así ante una pregunta referida al paro convocado desde el lunes 3 de agosto en el servicio de los denominados ‘prácticos’, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. La medida de fuerza derivó en la interrupción de la navegación de más de 150 embarcaciones y se produjo a partir de la implementación del decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.

El vocero presidencial Adri&aacute;n Ravier (Foto: archivo).

El vocero presidencial Adrián Ravier (Foto: archivo).

Ravier dijo que el decreto se firmó para anticipar “la desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso". "Se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen", explicó.

El funcionario confirmó que se aplicarán sanciones, porque el practicaje "es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”.

El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del servicio de practicaje y pilotaje sumó un nuevo capítulo este martes. A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 profesionales a retomar de inmediato sus tareas, en medio del paro por tiempo indeterminado.

En el documento oficial, la Prefectura ordenó a los trabajadores reincorporarse de manera inmediata a sus funciones y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales.

El organismo recordó que, como autoridad de aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, los profesionales habilitados deben cumplir regularmente las tareas para las que fueron autorizados.

La intimación alcanza a los prácticos encargados de asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y salida de ríos, canales y puertos argentinos, una actividad considerada clave para el funcionamiento del comercio exterior.

Por otro lado, consultado sobre el alto nivel de endeudamiento de los argentinos, Ravier insistió en que el Gobierno "no tiene potestad" de tomar medidas para "ayudar a esa gente" porque "estaría violando la propiedad privada". En ese sentido, rechazó la posibilidad de impulsar medidas como la denominada "plan platita", en referencia al aumento de la emisión monetaria para incrementar la oferta de dinero y una suba del salario.

“No somos para nada insensibles, estamos preocupados por esto, pero hay una solución en marcha entre privados”, manifestó.

Ravier consideró que “esto es un contrato entre privados” para lo cual “hay soluciones de mercado”, y mencionó que “los bancos se está sentando con sus clientes en mora para darles refinanciación a plazos más largos y con tasas más bajas. El Estado puede ayudar con la estabilidad macroeconómica", agregó.

“El presidente Milei dijo que si pretendemos ayudar a los que las están pasando mal poniendo (plata) del bolsillo de otras personas, eso viola un derecho de propiedad. No vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial. Ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”, señaló el vocero.

En pocas palabras

El Gobierno argentino anunció que aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que ha paralizado las exportaciones en los puertos del país.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que, aunque no tiene detalles "estas sanciones van a ocurrir".

Resumen generado por Thinkindot AI
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