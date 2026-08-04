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Alex Caniggia destrozó a Sol Abraham por sus actitudes en Gran Hermano: "Cuatro de copas infumable"

Con su habitual estilo polémico, Alex Caniggia defendió a Charlotte en Gran Hermano y lanzó una fuerte crítica contra Solange Abraham, rival declarada de su hermana dentro del reality. Aquí, el video.

4 ago 2026, 15:33
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Alex Caniggia destrozó a Sol Abraham por sus actitudes en Gran Hermano: Cuatro de copas infumable

Alex Caniggia destrozó a Sol Abraham por sus actitudes en Gran Hermano: "Cuatro de copas infumable"

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Alex Caniggia destrozó a Sol Abraham por sus actitudes en Gran Hermano: "Cuatro de copas infumable"

En una temporada de Gran Hermano (Telefe) marcada por las polémicas y las fuertes divisiones entre los televidentes, Solange Abraham se convirtió en una de las figuras más discutidas del reality. Su presencia genera reacciones extremas: mientras algunos la bancan y defienden su juego, otros no ocultan su rechazo. En ese último grupo decidió ubicarse públicamente Alex Caniggia, quien lanzó una contundente campaña en su contra.

El hermano de Charlotte Caniggia, quien también compite en el reality, sorprendió a sus seguidores al tomar partido en la pelea que enfrentaba a Solange contra Campanita en el versus de esta semana. Desde sus redes sociales, el mediático utilizó su enorme alcance para pedir apoyo por la rival de la participante y dejó fuertes críticas hacia la jugadora.

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A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a casi tres millones de seguidores, Alex publicó un video en el que cuestionó duramente algunas actitudes de Sol dentro de la casa más famosa del país. En primer lugar, recordó el enfrentamiento que la participante tuvo con Manuel Ibero tras la muerte de su mascota, Ámbar, y apuntó contra ella por aquel episodio.

“Te reíste de una persona a la que se le murió el perro... ya te va a venir el karma”, lanzó el mediático en su mensaje, evitando nombrarla directamente pero dejando claro que sus palabras estaban dirigidas hacia Solange Abraham.

Luego, el hijo de Claudio Paul Caniggia se dirigió a sus seguidores para pedirles que apoyaran a quienes, según su mirada, se destacan por sus propios méritos. “Si apoyás a la gente que se gana algo por mérito propio, si no sos mala persona ni pisás cabezas para hacerte más famosa, sabés a quién votar: Sol al 9009”, expresó en el video.

Sin bajar el tono, Alex también calificó a la participante con duros términos y la definió como una “pichi, cuatro de copas, infumable”. Además, generó controversia al deslizar una versión sobre una supuesta ventaja de Solange dentro del juego, al insinuar que podría contar con respaldo por tener una relación cercana con un productor.

Y aunque la campaña del mediático tuvo una importante repercusión en redes sociales: el video consiguió más de 48 mil likes, alrededor de 5.400 comentarios y cerca de 1.500 reposteos. Sin embargo, pese al impacto generado, el resultado final no fue el esperado para Alex Caniggia.

En la votación, Campanita terminó siendo la eliminada del enfrentamiento y Solange Abraham logró mantenerse dentro de la competencia. De esta manera, la participante continúa ganando apoyo y aumentando su protagonismo en esta edición de Gran Hermano. Ahora, queda abierta la incógnita sobre hasta dónde podrá llegar y si finalmente conseguirá convertirse en la gran ganadora del reality.

Por que Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija

Durante la gala del domingo de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al pedirle unos minutos a Santiago del Moro para enviarle un mensaje especial a su hija Delfi, quien estaba celebrando su cumpleaños.

Visiblemente movilizada, la participante abrió su corazón frente a sus compañeros y al público del reality, y recordó la promesa que le hizo a su hija antes de entrar a la casa. Con la emoción a flor de piel, aseguró que hará todo lo posible para cumplir con esa palabra.

“Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres, que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, expresó Sol Abraham, con lágrimas en los ojos.

Luego, la jugadora continuó con su mensaje y reafirmó su compromiso dentro del programa: “Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí”.

Finalmente, Solange Abraham cerró su dedicatoria con una frase cargada de amor hacia su hija: “Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”. El emotivo momento conmovió a los seguidores de Telefe.

     

 

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