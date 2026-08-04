Alex Caniggia destrozó a Sol Abraham por sus actitudes en Gran Hermano: "Cuatro de copas infumable"

Luego, el hijo de Claudio Paul Caniggia se dirigió a sus seguidores para pedirles que apoyaran a quienes, según su mirada, se destacan por sus propios méritos. “Si apoyás a la gente que se gana algo por mérito propio, si no sos mala persona ni pisás cabezas para hacerte más famosa, sabés a quién votar: Sol al 9009”, expresó en el video.

Sin bajar el tono, Alex también calificó a la participante con duros términos y la definió como una “pichi, cuatro de copas, infumable”. Además, generó controversia al deslizar una versión sobre una supuesta ventaja de Solange dentro del juego, al insinuar que podría contar con respaldo por tener una relación cercana con un productor.

Y aunque la campaña del mediático tuvo una importante repercusión en redes sociales: el video consiguió más de 48 mil likes, alrededor de 5.400 comentarios y cerca de 1.500 reposteos. Sin embargo, pese al impacto generado, el resultado final no fue el esperado para Alex Caniggia.

En la votación, Campanita terminó siendo la eliminada del enfrentamiento y Solange Abraham logró mantenerse dentro de la competencia. De esta manera, la participante continúa ganando apoyo y aumentando su protagonismo en esta edición de Gran Hermano. Ahora, queda abierta la incógnita sobre hasta dónde podrá llegar y si finalmente conseguirá convertirse en la gran ganadora del reality.

Por que Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija

Durante la gala del domingo de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al pedirle unos minutos a Santiago del Moro para enviarle un mensaje especial a su hija Delfi, quien estaba celebrando su cumpleaños.

Visiblemente movilizada, la participante abrió su corazón frente a sus compañeros y al público del reality, y recordó la promesa que le hizo a su hija antes de entrar a la casa. Con la emoción a flor de piel, aseguró que hará todo lo posible para cumplir con esa palabra.

“Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres, que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, expresó Sol Abraham, con lágrimas en los ojos.

Luego, la jugadora continuó con su mensaje y reafirmó su compromiso dentro del programa: “Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí”.

Finalmente, Solange Abraham cerró su dedicatoria con una frase cargada de amor hacia su hija: “Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”. El emotivo momento conmovió a los seguidores de Telefe.