Desafío Matemático: el reto que pocos pueden resolver en menos de 10 segundos

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 6² + 3 × 25 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 3 × 25 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 25 = 75

La expresión queda así: 36 + 75 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 75 = 111 | 111 - 35 =

Resultado final: 76

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego funciona porque parece sencillo, pero obliga a entrenar la atención, la memoria de reglas básicas y la capacidad de revisar cada paso antes de cerrar la cuenta.