Desafío Matemático: el reto que pocos pueden resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 6² + 3 × (14 + 11) - 35
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 6² + 3 × (14 + 11) - 35
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 6² + 3 × 25 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 3 × 25 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 25 = 75
La expresión queda así: 36 + 75 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 75 = 111 | 111 - 35 =
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego funciona porque parece sencillo, pero obliga a entrenar la atención, la memoria de reglas básicas y la capacidad de revisar cada paso antes de cerrar la cuenta.