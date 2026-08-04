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Desafío Matemático: el reto que pocos pueden resolver en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 6² + 3 × (14 + 11) - 35

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La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío Matemático: cómo resolver la operación 6² + 3 × (14 + 11) - 35

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto desafía tu forma de resolver

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 6² + 3 × 25 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 3 × 25 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 25 = 75

La expresión queda así: 36 + 75 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 75 = 111 | 111 - 35 =

Resultado final: 76

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego funciona porque parece sencillo, pero obliga a entrenar la atención, la memoria de reglas básicas y la capacidad de revisar cada paso antes de cerrar la cuenta.

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