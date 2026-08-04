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Martín Cirio cruzó con dureza a Ronnie Arias tras recibir críticas

La picante respuesta de Martín Cirio a Ronnie Arias que explotó en las redes. Miralo.

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Martín Cirio cruzó con dureza a Ronnie Arias tras recibir críticas

Martín Cirio volvió a quedar en el centro de la escena por el fuerte cruce que protagonizó con Ronnie Arias, quien cuestionó su show y hasta le sugirió que buscara un director para potenciar su talento. Lejos de dejar pasar los comentarios, la influencer y humorista respondió con ironía y una frase que rápidamente se viralizó: "Amor, se te ve la envidia".

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WhatsApp presentó nuevas funciones para que las conversaciones grupales sean más ágiles y fáciles de organizar. (Foto: Gentileza Prensa)

Todo comenzó luego de que Ronnie analizara el espectáculo de Cirio y expresara que, a su entender, necesitaba una mirada externa que organizara sus ideas. "Martín Cirio, esto es para vos. Amo lo que hacés, pero buscate un director, alguien que ordene toda esa genialidad. Dame bola. Sos lo más", sostuvo el periodista.

Además, durante su análisis lanzó otra frase que generó repercusión: "Él dice todo el tiempo 'es un montón, Martín'. No todo es un montón. Un montón es lo que recaudás", comentó entre risas.

La respuesta de Martín no tardó en llegar y, fiel a su estilo, aseguró que muchas de las críticas nacen porque la gente interpreta el show a partir de fragmentos que circulan en redes sociales.

"Debe haber visto dos o tres clipcitos de TikTok y piensa que vio el show. Entonces ve eso", comenzó diciendo.

Luego recordó una de las polémicas que generó durante una de sus presentaciones, cuando interpretó canciones de las Spice Girls de manera deliberadamente desafinada para provocar una reacción del público en internet.

"Cuando yo canté las Spice, canté mal a propósito. Todos en Twitter ponían 'pagaron para ver esto' y era exactamente lo que yo quería que pasara. Todos cayeron en eso. Chicos, es muy fácil que caigan, por Dios", explicó.

Para la influencer, la situación con Ronnie Arias fue similar. "Lo mismo parece que pasó con Ronnie. Vio dos clips y flasheó que eso era el show entero", disparó.

Pero el momento más picante llegó cuando respondió directamente a las críticas del periodista y deslizó que detrás de sus comentarios podría haber otro sentimiento.

"Bueno, amor, se te ve la envidia", lanzó sin rodeos.

En pocas palabras

  • Martín Cirio respondió a las críticas de Ronnie Arias sobre su show con ironía y una frase viral.
  • Arias sugirió que Cirio buscara un director y cuestionó la extensión de su contenido.
  • Cirio defendió su estilo, comparando la situación con comentarios pasados y deslizando envidia en las críticas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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