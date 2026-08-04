Martín Cirio cruzó con dureza a Ronnie Arias tras recibir críticas

"Debe haber visto dos o tres clipcitos de TikTok y piensa que vio el show. Entonces ve eso", comenzó diciendo.

Luego recordó una de las polémicas que generó durante una de sus presentaciones, cuando interpretó canciones de las Spice Girls de manera deliberadamente desafinada para provocar una reacción del público en internet.

"Cuando yo canté las Spice, canté mal a propósito. Todos en Twitter ponían 'pagaron para ver esto' y era exactamente lo que yo quería que pasara. Todos cayeron en eso. Chicos, es muy fácil que caigan, por Dios", explicó.

Para la influencer, la situación con Ronnie Arias fue similar. "Lo mismo parece que pasó con Ronnie. Vio dos clips y flasheó que eso era el show entero", disparó.

Pero el momento más picante llegó cuando respondió directamente a las críticas del periodista y deslizó que detrás de sus comentarios podría haber otro sentimiento.

"Bueno, amor, se te ve la envidia", lanzó sin rodeos.