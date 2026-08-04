El regalo de Luck Ra a La Joaqui antes de separarse que ahora se volvió viral en redes

El posteo, que en su momento había sido tomado como una muestra de cariño entre la pareja, fue reflotado por seguidores de La Joaqui, quienes expresaron su enojo y cuestionaron la actitud del cantante. Muchos usuarios consideraron que el gesto contrastaba con la decisión que tomó pocos días después al decidir terminar una relación que parecía consolidada.

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación se pudieron leer fuertes mensajes dirigidos al artista: "Tanto regalos era red flag (bandera roja)", "Ella no te perdió, tú la perdiste a ella", "Por qué lastimar así a la Joaqui tan linda que es no entiendo" y "No entiendo la gente que te regala algo o te dice te amo y al otro día te deja".

Además, otros seguidores hicieron hincapié en la cercanía temporal entre el regalo y la separación: "¿Este video es del 10 de junio?? Es joda?? ¿En 20 días la dejó de querer??". Así, el video que data de algo más de un mes volvió a instalarse en las redes y generó nuevas reacciones entre los fanáticos de la ahora expareja de Luck Ra.

Cómo fue que La Joaqui descubrió la supuesta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

Este lunes, durante una nueva emisión de LAM por América TV, Pepe Ochoa sorprendió al aire al compartir una versión sobre el supuesto engaño que habría existido entre Luck Ra y Tuli Acosta, en medio de la reciente separación del cantante y La Joaqui. El panelista explicó cómo habría sido la cadena de personas que llevó la información hasta la artista y detalló lo que denominó la "ruta del cuerno".

"Me dijeron que a La Joaqui le habían llegado un cuento del cuerno. Que Luck Ra a La Joaqui le había dicho que no y el tema de la ruta del cuerno es la siguiente: Tuli se lo confiesa a su peluquero que se llama Alejo", expresó Ochoa al comenzar con su relato.

Según la versión que presentó en el programa, el dato habría circulado primero entre personas del entorno de Tuli Acosta. "Tuli se lo cuenta a Alejo y Alejo también es peluquero de La Joaqui", explicó el periodista, momento en el que una de las integrantes del panel agregó: "Se lo cuenta para que se lo cuente".

Luego, Pepe Ochoa continuó con su reconstrucción y remarcó la cercanía entre quienes habrían formado parte de esa supuesta cadena de información. "Tuli y Alejo son muy amigos. De hecho, Tuli ayer hizo su primer vivo en Kick y se sentó con Alejo", comentó.

Finalmente, el panelista señaló que, siempre según lo que le habrían contado, la noticia habría llegado a La Joaqui a través de otra persona cercana a ella. "Alejo en ese momento, o sea, la atendía a La Joaqui pero el novio de Alejo, que se llamaba Valentín, trabajaba también con él y Valentín se encariñó mucho con La Joaqui. Cuando Tuli le cuenta a Alejo y se entera Valentín, Valentín la quería mucho a La Joaqui le contó y le dijo: 'Luck Ra te está metiendo los cuernos'".