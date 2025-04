Lali Espósito reveló el apodo que Pedro Rosemblat le puso en la intimidad y se volvió viral.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.jpg

Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat

Lali, en plena entrevista radial, tomó el micrófono y sin vueltas soltó: “Perdón, mi amor. Debería consultarle primero, pero quiero decir que él me dice enano faquero”. Acto seguido, explicó el contexto con el humor que la caracteriza: “Él me dice, con razón la verdad, enano faquero. Soy re faquera. Cuando me ve venir, me dice: ‘uh, ahí viene el enano faquero’. La paz conmigo no dura, soy discutidora”.

Lejos de incomodarse, Lali Espósito lo dijo con orgullo. El estudio estalló en carcajadas, incluido el conductor Andy Kusnetzoff, mientras los oyentes no tardaron en viralizar el momento.

Embed

Lali y Pedro: una pareja que desarma estereotipos

La historia entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó hace más de un año, y desde entonces, han sido el foco de atención por cómo decidieron mostrar su vínculo. Nada de poses, ni idealizaciones forzadas. A través de sus redes, entrevistas y apariciones públicas, han construido una narrativa de pareja que combina ideología, humor, cariño y mucha naturalidad.

Una muestra de eso es el apodo que Lali le puso a Pedro. En una conversación con Moria Casán, la artista contó que lo llama “unidad básica”, haciendo referencia al histórico nombre de los locales del peronismo. No es solo una broma política: también hay un guiño afectivo, una manera de identificarlo con un lugar de pertenencia, protección y militancia emocional.

Embed

El momento viral de Lali por su apodo

En definitiva, la confesión de Lali Espósito no fue solo graciosa. Lejos del romance perfecto, el vínculo con Pedro Rosemblat se apoya en lo real, en los matices, en las discusiones, en las risas y en esos pequeños detalles. Porque detrás del término "enano faquero" hay una historia, una dinámica y una forma de mirarse sin máscaras.