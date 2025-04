Lali Espósito en exclusiva con A24 habla de "El fin del amor": "Sentirme vulnerable fue importante"

lali esposito el fin del amor amazon a24

“Cuando pasás los treinta, todo cambia”: Lali a corazón abierto

Durante la charla con Agus Monti, Lali reflexionó sobre cómo la serie y su vida personal se entrelazaron durante el rodaje:

“Son personajes con los que seguimos conversando incluso fuera del set… Nos interpelan”.

La actriz confesó que hubo puntos en común con Tamara. No por estar atravesando la misma historia, sino por compartir una emocionalidad. “Había una búsqueda de identidad, una necesidad de parar la pelota y preguntarse quién soy y qué cosas ya no quiero seguir arrastrando”.

Ese proceso, contó, no solo fue clave para interpretar al personaje, sino que también le sirvió para explorar su propia vulnerabilidad:

“Tamara no solía sentirse vulnerable, pero esta temporada lo está. Y yo, en ese sentido, me sentía cercana”.

Lali mano a mano con Agus Monti.

El beso que lo cambia todo: “Es un gran beso”

Alerta spoilers. Uno de los momentos más comentados de esta segunda temporada de El fin del amor es el inesperado beso entre los personajes de Laura (Vera Spinetta) y Juana (Julieta Zapiola).

“Es un antes y un después para el grupo de amigas”, anticipó Monti durante la entrevista. Y las actrices no esquivaron el tema.

Julieta explicó que Tamara entra en un nuevo mundo y eso moviliza también a sus amigas:

“Hay algo del lugar viejo, pero también algo nuevo. Se reconectan de forma sorpresiva”.



Vera lo definió como un momento donde se desdibuja un vínculo amistoso, empujado por la intensidad del presente:

“Todo es timing en la vida. Cuando una falta, las otras se quedan solas… Y se redescubren. Eso pasa mucho en los grupos de tres”.

El beso, grabado en medio de una fiesta descontrolada, fue un desafío actoral. Pero para Lali no hay dudas:

“Solo voy a decirle al público que es un besazo. De verdad, es un gran beso el que se dan”.



¿Qué pasa cuando ya conseguiste lo que querías?

Julieta Zapiola también habló de cómo la trama evoluciona:

“Algo que me gusta mucho es que varios personajes llegan a donde querían, o les pasa lo que querían… Y de repente empiezan todas unas dudas nuevas. La segunda temporada profundiza ahí”.

El éxito, en ese sentido, no aparece como una llegada sino como el inicio de una nueva búsqueda. Y ese viraje inesperado se vuelve central en la historia de Tamara.

Mirá la entrevista completa:

¿A quién se dedica “Mejor que vos”?

Lali, además de actriz, es cantante y autora de la canción “Mejor que vos”, junto a Miranda!. Cuando le preguntaron si sus personajes tenían a quién dedicársela, respondió sin dudarlo:

“Tamara no tiene a quién dedicarle la canción. Ella está pululando entre una cosa y la otra. No hace una comparación con su exnovio Fede. Se la debe dedicar a ella misma”.

Este detalle no es menor. Tamara no vive el amor desde un lugar convencional. No extraña ni idealiza. Vive un presente complejo, inestable, donde la única certeza parece ser la búsqueda constante.



Una segunda temporada más madura y más desafiante

En esta nueva entrega de El fin del amor, Tamara vive el reconocimiento profesional que soñó durante años. Publicó su libro, ganó visibilidad y prestigio. Pero no todo es alegría. La muerte de su padre y un proceso judicial la obligan a conectar con un dolor inesperado. Y en medio de ese caos, aparece un nuevo interés amoroso que lo complica todo.

La serie —basada en el libro de Tamara Tenenbaum y producida por Amazon Prime Video— apuesta a romper moldes otra vez. Y lo hace con una protagonista que ya no quiere solo impactar, sino entender(se). Tamara sigue rebelándose, pero ahora desde un lugar más introspectivo.



Lali, productora ejecutiva y alma de la serie

Además de interpretar a Tamara, Lali Espósito es productora ejecutiva de la serie, junto a Erika Halvorsen y la propia Tamara Tenenbaum. La presencia de mujeres al frente del proyecto se nota: la narrativa, los diálogos, la estética y hasta los silencios están impregnados de esa sensibilidad.

En el reparto, nombres como Verónica Llinás, Daniel Hendler, Alejandra Flechner, Mariana Genesio Peña, Candela Vetrano y Andrés Gil consolidan un elenco potente. Pero son las dinámicas entre Lali, Vera y Julieta las que más brillo tienen esta temporada.

El grupo de amigas es el corazón de la historia. Aunque las distancias, los desencuentros y las elecciones personales tensan ese vínculo, también lo fortalecen. No hay frases hechas ni soluciones mágicas. Solo momentos verdaderos.

El fin del amor, temporada 2: cuándo se estrena

La segunda temporada de El fin del amor se estrena el 16 de abril en más de 240 países y territorios a través de Prime Video. Y promete generar conversación, identificación y debate.

Porque habla del amor, sí. Pero también del duelo, de los vínculos que mutan, de la búsqueda de identidad y de lo que significa crecer en un mundo que ya no es el mismo.

Y si bien ninguna de las tres protagonistas parece tener todas las respuestas, lo que sí tienen es una certeza: la vulnerabilidad también puede ser una forma de poder.