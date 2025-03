Pedro Rosemblat rompió el silencio y arremetió contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito

Luego, el fundador del stream Gelatina afirmó sobre el pedido de disculpas que hizo Eial en las redes: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter, hay que bancársela".

Además, el cronista le comentó a Rosemblat que habían circulado unos videos donde comparaban a Pedro con Eial y remarcaban que el humorista nunca había expuesto a la artista. "Yo a Lali la amo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los Me gusta y el aire", expresó el conductor.

Por último, Rosemblat hizo alusión a la entrevista que le hará a Lali para su programa, dudó de que le vaya a preguntar por el escándalo con Moldavsky y lanzó: "A Lali le tira tierra el Presidente de la Nación, tampoco es que uno puede hacer eco de cualquier cosa".

Eial Moldavsky sorprendió con una confesión sobre su vínculo con Lali Esposito luego de la polémica

Hace algunos días Eial Moldavsky quedó en el ojo de la tormenta por sus escandalosas declaraciones sobre un supuesto romance del pasado, que muchos identificaron como su historia con Lali Espósito.

Luego de la ola de críticas que recibió por este incómodo momento en el streaming de Olga, el influencer hizo un descargo en sus redes sociales y este lunes habló ante las cámaras de Intrusos (América).

"Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia. Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste", aseguró en primer lugar.

En esa misma línea, resaltó: "Estoy muy arrepentido, muy golpeado y estoy muy triste de verme así. No se puede volver el tiempo atrás por más que lo intente todos estos días".

Por otro lado, puntualizó en Lali y confesó cómo se sentía por el impacto que esto tuvo en ella. "Se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta", admitió.

"Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal", profundizó.