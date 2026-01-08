Lapsus mentales: por qué ocurren y cuándo son una señal de alerta

Muchas veces se recuerda parte del contenido —la inicial de la palabra, el número de sílabas, el sonido aproximado—, pero no se puede acceder al término completo. Esta desconexión refleja una activación incompleta del circuito necesario para evocar esa palabra específica.

En estos casos, el tipo de memoria implicada es la memoria semántica, encargada de almacenar conocimientos generales como nombres, conceptos, datos, vocabulario o definiciones. No debe confundirse con la memoria episódica, que conserva recuerdos personales, como lo vivido en una determinada fecha o una comida compartida en familia.

Por qué se producen los lapsus mentales

Estos olvidos momentáneos pueden presentarse en personas de cualquier edad. Sin embargo, existen ciertos factores que aumentan su frecuencia:

Estrés : Las situaciones de presión mental afectan la atención y dificultan la recuperación de información específica.

Falta de descanso : El sueño inadecuado o el cansancio acumulado reducen la eficiencia cognitiva.

Distracción o sobrecarga : Cuando hay muchas tareas simultáneas, el sistema de atención se dispersa y afecta la memoria.

Edad: Aunque estos episodios se vuelven más frecuentes con el paso del tiempo, suelen formar parte del envejecimiento normal del cerebro, sin implicar necesariamente una patología.

Lapsus mentales: ¿cuándo conviene prestar atención?

En la mayoría de los casos, los lapsus son inofensivos y pasajeros. Sin embargo, si se vuelven reiterados, prolongados o interfieren en el desempeño diario, es recomendable realizar una consulta médica para evaluar si hay alteraciones de la memoria que requieran estudio.

Como criterio general, un olvido aislado que luego se resuelve espontáneamente no representa una señal de alarma. De hecho, muchas veces la palabra olvidada vuelve sola, minutos después, al cambiar de contexto o sin necesidad de seguir buscándola activamente.

Diversos estudios han demostrado que este fenómeno no está limitado por edad, idioma ni cultura. El psicólogo estadounidense Roger Bn, pionero en este campo, describió el fenómeno como una experiencia humana compartida: saber que algo está disponible en la mente, pero no lograr acceder a ello en el momento exacto.

Investigaciones más recientes, apoyadas en técnicas de neuroimagen, muestran que durante estos episodios se activan áreas cerebrales específicas vinculadas al lenguaje y la recuperación de datos, lo cual respalda su origen fisiológico y su carácter transitorio.