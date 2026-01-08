Lapsus mentales: por qué ocurren y cuándo son una señal de alerta
Olvidar una palabra o un nombre conocido por unos segundos es más común de lo que parece. Estos lapsus suelen ser inofensivos, pero en algunos casos pueden ser indicio de un problema mayor.
“Lo tengo en la punta de la lengua…”. Esa frase tan común refleja una sensación incómoda propia de los lapsus mentales. Se sabe que una palabra está presente en la memoria, pero no logra salir en el momento justo. Puede tratarse de un nombre propio, un término habitual, el título de una película o el nombre de un lugar.
Aunque en algunos casos se lo vincula con el estrés o el paso del tiempo, este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la neurociencia y la psicología cognitiva. Su nombre técnico es precisamente ese: fenómeno de la punta de la lengua (tip-of-the-tongue phenomenon).
No se trata de una pérdida real de memoria, sino de una interrupción momentánea en el acceso a la información. El dato sigue almacenado en el cerebro, pero el mecanismo de recuperación no logra activarse de inmediato. Es similar a tener un archivo guardado, pero no recordar en qué carpeta está.
Qué sucede en el cerebro durante un lapsus
Desde una perspectiva neurológica, este tipo de olvido transitorio ocurre cuando se interrumpe temporalmente la conexión entre regiones encargadas de recuperar y producir lenguaje. En particular, entre el lóbulo frontal, que interviene en la búsqueda de información, y áreas del lenguaje como el giro temporal medio izquierdo.
Muchas veces se recuerda parte del contenido —la inicial de la palabra, el número de sílabas, el sonido aproximado—, pero no se puede acceder al término completo. Esta desconexión refleja una activación incompleta del circuito necesario para evocar esa palabra específica.
En estos casos, el tipo de memoria implicada es la memoria semántica, encargada de almacenar conocimientos generales como nombres, conceptos, datos, vocabulario o definiciones. No debe confundirse con la memoria episódica, que conserva recuerdos personales, como lo vivido en una determinada fecha o una comida compartida en familia.
Por qué se producen los lapsus mentales
Estos olvidos momentáneos pueden presentarse en personas de cualquier edad. Sin embargo, existen ciertos factores que aumentan su frecuencia:
Estrés: Las situaciones de presión mental afectan la atención y dificultan la recuperación de información específica.
Falta de descanso: El sueño inadecuado o el cansancio acumulado reducen la eficiencia cognitiva.
Distracción o sobrecarga: Cuando hay muchas tareas simultáneas, el sistema de atención se dispersa y afecta la memoria.
Edad: Aunque estos episodios se vuelven más frecuentes con el paso del tiempo, suelen formar parte del envejecimiento normal del cerebro, sin implicar necesariamente una patología.
En la mayoría de los casos, los lapsus son inofensivos y pasajeros. Sin embargo, si se vuelven reiterados, prolongados o interfieren en el desempeño diario, es recomendable realizar una consulta médica para evaluar si hay alteraciones de la memoria que requieran estudio.
Como criterio general, un olvido aislado que luego se resuelve espontáneamente no representa una señal de alarma. De hecho, muchas veces la palabra olvidada vuelve sola, minutos después, al cambiar de contexto o sin necesidad de seguir buscándola activamente.
Diversos estudios han demostrado que este fenómeno no está limitado por edad, idioma ni cultura. El psicólogo estadounidense Roger Bn, pionero en este campo, describió el fenómeno como una experiencia humana compartida: saber que algo está disponible en la mente, pero no lograr acceder a ello en el momento exacto.
Investigaciones más recientes, apoyadas en técnicas de neuroimagen, muestran que durante estos episodios se activan áreas cerebrales específicas vinculadas al lenguaje y la recuperación de datos, lo cual respalda su origen fisiológico y su carácter transitorio.