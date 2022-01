Le donó un riñón a su suegra y al mes su novia lo dejó y se casó con otro

Embed

Acongojado, Uziel compartió su triste historia y las redes sociales hicieron el resto. “No creí que se fuera a salir así de control”, afirmó tras publicar un video en modo selfie con cara triste y el texto "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes".

En otro video, el docente reveló que no guarda rencor contra su ex: "Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también.No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”.