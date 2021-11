Pero, cuando sacaron al insecto de ocho patas, descubrieron que se trataba de una "reclusa parda", un tipo de araña venenosa que puede provocar fiebre, escalofríos, sudoración y náuseas.

Afortunadamente, Torres no fue mordida y se encuentra en buen estado tras la intervención, pero ha comenzado a tomar algunas precauciones ante este accidente. "Me pongo bolas de algodón por las noches porque no tengo tapones para los oídos", contó.

Fuente: La Sexta