Consejos para una observación perfecta

Para maximizar la experiencia, los expertos sugieren dirigirse a zonas rurales o espacios abiertos lejos de las luces de la ciudad. No se necesitan equipos costosos; el fenómeno se aprecia mejor a simple vista, permitiendo que los ojos se acostumbren a la penumbra. La constelación de Leo se encontrará en una posición privilegiada durante estas horas, lo que favorecerá el avistamiento.