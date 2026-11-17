El cielo nocturno se prepara para un espectáculo astronómico: la lluvia de estrellas Leónidas promete ofrecer entre 3 y 15 meteoros por hora, destacándose por su velocidad y las llamativas estelas de luz que dejan a su paso.
Los aficionados a la astronomía tendrán su mejor oportunidad entre las 3 y las 5 del 17 y 18 de noviembre, previo al amanecer.
El cielo nocturno se prepara para un espectáculo astronómico: la lluvia de estrellas Leónidas promete ofrecer entre 3 y 15 meteoros por hora, destacándose por su velocidad y las llamativas estelas de luz que dejan a su paso.
Este fenómeno, una de las lluvias de estrellas más reconocidas, no requiere de instrumentos especializados para su apreciación. La clave para disfrutarlo radica en conocer los momentos de mayor actividad y tomar los recaudos necesarios para una observación óptima.
Los especialistas recomiendan alejarse de la contaminación lumínica urbana y dar tiempo a la vista para adaptarse a la oscuridad, buscando así la experiencia más clara y deslumbrante posible de estas partículas supersónicas.
La actividad de las Leónidas alcanzará su punto álgido durante las madrugadas del 17 y 18 de noviembre. El lapso más propicio para observar el paso de los meteoros se sitúa entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, justo antes del amanecer.
Para maximizar la experiencia, los expertos sugieren dirigirse a zonas rurales o espacios abiertos lejos de las luces de la ciudad. No se necesitan equipos costosos; el fenómeno se aprecia mejor a simple vista, permitiendo que los ojos se acostumbren a la penumbra. La constelación de Leo se encontrará en una posición privilegiada durante estas horas, lo que favorecerá el avistamiento.