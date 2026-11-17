En las semanas previas a la desaparición, Comer había expresado su malestar por la separación y por la situación de su hijo. En uno de los intercambios, la mujer le pidió que dejara de escribirle. El hombre respondió que no pretendía quitarle al niño y manifestó su deseo de reconstruir la familia.

"Quiero que seamos una familia con confianza de verdad", insistió posteriormente.

Sharp también contó que había recibido un mensaje en el que aparecía una referencia inquietante a un bebé en un contenedor de basura. En un primer momento, interpretó que podía estar relacionado con su embarazo actual, pero después de la desaparición de Koah comenzó a temer que tuviera otro significado. La mujer estaba embarazada de otro hombre y había decidido continuar su vida lejos de Comer.

Los mensajes no constituyen por sí solos una prueba de que el acusado hubiera anticipado el ataque, pero forman parte de los antecedentes conocidos sobre el conflicto familiar.

Cómo desapareció Koah Sharp y dónde lo encontraron

Enterró vivo a su bebé de 11 meses.

La desaparición del bebé se produjo el lunes 9 de noviembre, cuando se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna. Según reconstruyeron los investigadores, la mujer salió a realizar un trámite y dejó temporalmente al niño con su padre, mientras esperaba la llegada de otra persona encargada de cuidarlo.

Sin embargo, cuando esa persona llegó, Michael Comer y el bebé ya no estaban en la vivienda. La familia alertó a las autoridades y comenzó una búsqueda que movilizó a policías, bomberos y equipos de emergencia del condado de Lexington.

Horas después, los agentes encontraron al padre escondido en una construcción de la localidad de Batesburg-Leesville, pero Koah no estaba con él. Los investigadores continuaron buscando al pequeño durante toda la noche y parte del día siguiente.

Finalmente, el martes 10 de noviembre, los rescatistas detectaron un sector de tierra recientemente removida en un bosque cercano a la casa del abuelo paterno. Al acercarse, escucharon el llanto de un bebé que provenía de debajo del suelo.

Los equipos de emergencia comenzaron a excavar y descubrieron una jaula para perros enterrada a unos 30 centímetros de profundidad. En su interior estaba Koah, todavía con vida.

Cómo logró sobrevivir el bebé después de 24 horas enterrado

El rescate sorprendió incluso a los propios investigadores. El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, explicó que el bebé había permanecido bajo tierra durante aproximadamente 24 horas y que fue encontrado en condiciones extremadamente peligrosas.

Sin embargo, dos circunstancias podrían haber contribuido a su supervivencia. Por un lado, las bajas temperaturas registradas durante esas horas habrían reducido el riesgo de sobrecalentamiento.

Por otro, una toalla colocada alrededor de la jaula habría generado una pequeña bolsa de aire que permitió que el niño siguiera respirando. Estas explicaciones fueron presentadas por las autoridades como posibles factores que favorecieron su supervivencia.

Tras ser liberado, Koah fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. El pequeño evolucionó favorablemente y recibió el alta durante la noche del martes 10 de noviembre. Los médicos y las autoridades esperan que pueda recuperarse por completo.

Su abuelo, John Comer, describió el momento del rescate como una escena de enorme emoción para toda la familia.

Quién es Michael Comer y qué antecedentes tenía por violencia doméstica

Michael Comer, de 25 años, ya había tenido problemas con la Justicia antes de la desaparición de su hijo. En octubre había recibido una condena de libertad condicional después de declararse culpable en una causa por violencia doméstica.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, en uno de los episodios había empujado a Dezarae Sharp mientras ella sostenía al bebé, lo que provocó que el pequeño golpeara contra una secadora.

La madre explicó que, pese a los antecedentes, había permitido que Koah visitara a su padre y a su abuela paterna.

Los investigadores también conocieron declaraciones de familiares sobre problemas de salud mental del acusado. Sin embargo, no se determinó que esos antecedentes expliquen lo ocurrido ni se estableció un móvil oficial.

Sharp expresó su conmoción por el caso y reconoció que nunca imaginó que su expareja pudiera llegar a semejante extremo.

El padre quedó detenido sin fianza y enfrenta cargos por intento de asesinato

Después del rescate, la Justicia estadounidense avanzó con la imputación de Michael Comer. El hombre enfrenta cargos por intento de asesinato, conducta ilegal hacia un menor y otros delitos relacionados con el episodio.

Durante una audiencia celebrada el jueves 12 de noviembre, un juez de Carolina del Sur rechazó su pedido de libertad bajo fianza.

La decisión se produjo mientras los investigadores continuaban reuniendo pruebas para determinar cómo se desarrollaron los hechos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al bebé a permanecer enterrado. Comer permanece detenido y tiene prevista una nueva audiencia judicial para el 10 de diciembre.

Mientras tanto, Koah se encuentra nuevamente con su familia, después de sobrevivir a un episodio que las autoridades describieron como extraordinario por las condiciones en las que fue encontrado.