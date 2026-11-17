Finalmente, se pueden añadir estantes de apoyo o detalles personalizados para completar la parrilla, logrando un diseño único de estilo industrial.
Otras ideas para reutilizar un termotanque viejo
Más allá de transformarlo en parrilla, un termotanque en desuso ofrece múltiples posibilidades de reutilización creativa.
Puede convertirse en un fogonero para el patio, un macetero vertical de gran tamaño, un soporte para huerta, una estufa de exterior, una lámpara industrial o incluso un banco para el jardín, una casita para mascotas o un leñero decorativo.