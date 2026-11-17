HBO acaba de revelar nuevas imágenes oficiales de las varitas de algunos de los estudiantes más icónicos de Harry Potter y la piedra filosofal, su esperada serie original que se estrena el 25 de diciembre en HBO y HBO Max.
HBO compartió nuevas imágenes oficiales de Draco Malfoy, Neville Longbottom, Seamus Finnigan, Lavender Brown, Dean Thomas y Parvati Patil.
"Harry Potter y la piedra filosofal": HBO sorprende con las nuevas imágenes de los estudiantes de Hogwarts. (Foto: Archivo)
HBO acaba de revelar nuevas imágenes oficiales de las varitas de algunos de los estudiantes más icónicos de Harry Potter y la piedra filosofal, su esperada serie original que se estrena el 25 de diciembre en HBO y HBO Max.
Las imágenes destacan detalles inéditos del diseño de las varitas de Draco Malfoy, Neville Longbottom, Seamus Finnigan, Lavender Brown, Dean Thomas y Parvati Patil, estudiantes de primer año que acompañan a Harry en su llegada a Hogwarts.
No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.
El grupo se une al elenco ya anunciado de la superproducción, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.
Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.