El lugar donde Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea concibieron a su bebé

"Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: 'Ay, Bariloche'. Fue un 'reencontronazo' que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes", contó con humor la periodista e influencer.

Además, Jujuy Jiménez reconoció que la posibilidad del embarazo le daba cierto miedo: "Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades".

En su tercer mes de embarazo, la modelo también tuvo palabras de amor para Gustavo y aseguró que siempre supo que él iba a ser el papá de sus hijos.

"Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: 'Él va a ser el papá'", recordó.