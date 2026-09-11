Ante semejante propuesta, Moria Casán decidió ponerlo a prueba y le hizo una pregunta relacionada con Mauro Icardi. “Me encantaría. Tengo un staff fabuloso, pero siempre sos muy bienvenido. ¿Qué sabés de Icardi?”, consultó.

El robot titubeó antes de responder: “Creo que va a un equipo de Brasil”. El dato no convenció a Gustavo Méndez, quien aprovechó la equivocación para lanzarle una fuerte chicana en vivo. “¿Qué dice este serruchador de piso? ¡Informate mejor! ¿Qué va a ir a Brasil? Se queda en Europa. Ni monotributista es, imaginate. Está entre Italia y Grecia. ¡Dejá el ChatGPT y traé una primicia!”, disparó el panelista.

Pero el momento más desopilante llegó poco después. Moria decidió hacer referencia a una de sus frases más características y desafió al robot: “Bailás bien, pero no es por ahí. Yo tengo la lengua karateca, ¿y qué pasa con vos, bebé?”.

La respuesta fue inmediata. El humanoide activó su “dance mode” y comenzó a realizar movimientos de karate, incluyendo distintas patadas, lo que generó las risas de todos los presentes en el estudio.

Fascinada con la reacción, Casán lo felicitó: “Muy bien, mirá cómo me responde. Me encantó la impronta que tuvo. Le dije que tengo la lengua karateca y empezó a hacer karate. Si te querés quedar, invitadísimo”.

Pero claro que el robot todavía tenía otra ocurrencia preparada. Mirando desafiante a los panelistas, lanzó: “Who are you?”. La frase provocó una nueva reacción de la conductora: “‘Who are you’ me dice… ¡¿Quiénes son?! ¡Me está plagiando! Sos muy amoroso”.

Finalmente, Moria Casán volvió a invitarlo a quedarse en el programa: “Te agradezco y en una de esas te podés sentar un ratito para que opines. Encantada de tenerte”. Así, el particular robot terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados del inicio de La mañana con Moria.

Cuál fue la tremenda confesión de Moria Casán sobre Jorge Rial que salpicó a Loly Antoniale

Semanas después de la polémica que se generó por una chicana de Jorge Rial, Moria Casán decidió responderle y recordó algunos episodios de la extensa relación profesional que mantuvieron a lo largo de los años.

Todo ocurrió este jueves en La mañana con Moria, por El Trece, donde la conductora se refirió a los distintos momentos que atravesó su vínculo con el periodista. "Con Jorge siempre tuvimos altos y bajos", reconoció la One, antes de revelar algunas situaciones en las que, según su relato, intervino para ayudarlo.

Entre ellas, mencionó un especial televisivo que habría sido determinante para el regreso de Rial a la pantalla. "Con el famoso programa que hice con los dos maridos, lo devolví a Jorge Rial a la tele. Se me ocurre llevarlo como mediador pero los productores me dijeron que él no podía entrar al Canal. Yo insistí y fue tanto el éxito de ese especial que lo contratan", contó.

Pero Moria también sorprendió al recordar algunos pedidos personales que recibió de Jorge. "Me ha pedido muchas cosas. Algunas buenas, otras no tan buenas... entiendo que era un hombre muy enamorado, cuando se enojó con alguien que pensó que lo había engañado, me pidió algunas cositas", relató.

Sus palabras fueron relacionadas con Mariana Antoniale, conocida como la Niña Loly, quien tuvo una relación con Rial. Entonces, Casán explicó el episodio: "Estábamos hablando del Bailando y las devoluciones y le comenté que me la había cruzado con Morena en Esperanto. Ahí, noté un quiebre en la voz".

Además, recordó que el periodista le habría pedido intervenir durante la participación de Mariana en el certamen. "La verdad es que yo estaba en el Bailando, me pedía unas cositas mínimas pero mucho no podía hacer. Si la chica iba bien, no podía decir que iba mal", sostuvo.

Finalmente, Moria Casán retomó la reciente crítica de Jorge Rial por los anunciantes de Intrusos y cerró con una contundente frase sobre aquella etapa: "Nada. A Jorge le digo que creo que el mensaje de los anunciantes estuvo de más pero me da igual. Yo le salvé el billete. Fui a Intrusos por un día y me quedé por cuatro meses porque funcionaba muy bien. Creo que ahí empezó alguna cosita de amor y odio".