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Mirtha Legrand no recibió el alta y sigue internada por decisión médica: el último parte que se difundió

Este viernes se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, internada dede hace inos días en el sanatorio Mater Dei.

11 sept 2026, 11:55
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Mirtha Legrand no recibió el alta y sigue internada por decisión médica: el último parte que se difundió

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Mirtha Legrand no recibió el alta y sigue internada por decisión médica: el último parte que se difundió

Mirtha Legrand no recibió el alta y sigue internada por decisión médica: el último parte que se difundió

Este viernes se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei desde hace unos días.

En el mismo se detalla que la conductora sigue evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio que presentó y acompañada de cerca por su kinesiólogo.

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"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", se indicó en el escrito oficial desde la clínica.

En tanto, se resaltó que la conductora se encuentra enfocada en sus actividades y recibiendo las visitas de sus seres queridos más cercanos que la acompañan.

"Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño", se precisó en el parte.

Sobre el final, se anunció cuánd se emitirá el nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: "De no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico", concluyó el escrito.

Cabe recordar que la conductora de 99 años fue hospitalizada el lunes después de un cuadro gripal que le impidió realizar su programa del último fin de semana y Juana Viale ocupó su lugar al frente de La noche de Mirtha.

Qué decía el anterior parte médico de Mirtha Legrand

El anterior parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand fue difundido desde el sanatorio Mater Dei el miércoles 9 de septiembre y en el mismo se remarcó la evolución de la conductora.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", señala el comunicado firrmado por el doctor Enrique Echagüe.

De esta manera, Mirtha Legrand continuará internada y bajo seguimiento médico, agradeciendo también las muestras de cariño recibidas tras conocerse la internación.

     

 

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