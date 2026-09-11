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Furor en Netflix: la serie corta de 8 capítulos que es ideal para ver en pocos días

Esta serie española de Netflix mezcla deporte, misterio y drama juvenil en ocho episodios ideales para una maratón de fin de semana.

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Furor en Netflix: la serie corta de 8 capítulos que es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie corta de 8 capítulos que es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

La serie española de Netflix que combina deporte, misterio y drama juvenil tiene una historia que va mucho más allá de las competencias. Se trata de Olympo, una producción que llegó a la plataforma en junio de 2025 y que presentó una temporada de ocho episodios, con capítulos de aproximadamente 45 minutos.

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La serie trasladó la acción al CAR Pirineos, un centro de alto rendimiento donde jóvenes atletas entrenan con un objetivo claro: alcanzar el máximo nivel en sus respectivas disciplinas. Allí, la presión deportiva se mezcló con los vínculos personales, las rivalidades y situaciones que hicieron que la protagonista comenzara a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente a su alrededor.

La historia siguió principalmente a Amaia Olaberria, una nadadora artística extremadamente exigente consigo misma y capitana de su equipo. Su posición dentro del grupo pareció estar consolidada. Sin embargo, todo cambió cuando su mejor amiga, Núria, consiguió superarla por primera vez en una competencia.

Ese resultado no fue un detalle menor para Amaia. La situación modificó la relación entre ambas y, al mismo tiempo, abrió una serie de interrogantes sobre el rendimiento de otros deportistas del centro. A partir de allí, la protagonista comenzó a observar con mayor atención lo que sucedía dentro del CAR Pirineos.

¿De qué trata Olympo en Netflix?

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras el desmayo de una nadadora en un centro deportivo de alto rendimiento, Amaia investiga hasta dónde están dispuestos a llegar sus compañeros por su ambición deportiva".

Amaia fue presentada como una deportista que buscó permanentemente mejorar. Su disciplina y su exigencia fueron parte central de su personalidad. Como capitana, además, tuvo que afrontar una responsabilidad adicional: no solamente debía responder por sus propios resultados, sino también ocupar un lugar de referencia dentro de su equipo.

La situación cambió cuando Núria logró superarla. El resultado funcionó como un punto de inflexión. Amaia empezó a prestar atención a determinados cambios que estaban produciéndose entre los atletas.

La protagonista decidió investigar qué estaba ocurriendo. Esa búsqueda pasó a convertirse en uno de los principales ejes de la temporada y llevó al espectador a conocer distintas situaciones que se desarrollaron dentro del centro de alto rendimiento.

El elenco principal de Olympo encabezado por Clara Galle

  • Clara Galle
  • Nira Osahia
  • Agustín Della Corte
  • Nuno Gallego
  • María Romanillos
  • Nicolás Furtado
  • Melina Matthews
  • Jesús Rubios

¿Cuántos episodios tiene Olympo para maratonear?

Uno de los puntos que puede convertir a Olympo en una opción atractiva para un fin de semana es su formato. La producción cuenta con una temporada de ocho episodios.

La duración permite avanzar con relativa rapidez por la historia y seguir tanto la evolución de Amaia como la investigación que desarrolla dentro del centro.

El formato también favorece el ritmo de la propuesta. Cada episodio combina el desarrollo de los personajes con nuevos elementos vinculados al misterio y al deporte.

Para quienes buscan una producción juvenil que pueda verse en pocas sesiones, la estructura resulta especialmente adecuada. Ocho capítulos representan una cantidad acotada frente a series con varias temporadas y decenas de episodios.

La historia, además, mantiene diferentes líneas argumentales relacionadas entre sí. La competencia deportiva, los vínculos entre los atletas y las preguntas que Amaia intenta responder avanzan dentro de un mismo escenario.

Tráiler de Olympo en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó "Olympo", una serie española de 8 episodios que combina deporte, misterio y drama juvenil.
  • Trama: Sigue a Amaia, una nadadora artística, que investiga sucesos extraños en un centro de alto rendimiento tras ser superada en competencia.
  • Formato ideal: La producción de capítulos cortos (45 min) la hace perfecta para maratones de fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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