Furor en Netflix: la serie corta de 8 capítulos que es ideal para ver en pocos días

¿De qué trata Olympo en Netflix?

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras el desmayo de una nadadora en un centro deportivo de alto rendimiento, Amaia investiga hasta dónde están dispuestos a llegar sus compañeros por su ambición deportiva".

Amaia fue presentada como una deportista que buscó permanentemente mejorar. Su disciplina y su exigencia fueron parte central de su personalidad. Como capitana, además, tuvo que afrontar una responsabilidad adicional: no solamente debía responder por sus propios resultados, sino también ocupar un lugar de referencia dentro de su equipo.

La situación cambió cuando Núria logró superarla. El resultado funcionó como un punto de inflexión. Amaia empezó a prestar atención a determinados cambios que estaban produciéndose entre los atletas.

La protagonista decidió investigar qué estaba ocurriendo. Esa búsqueda pasó a convertirse en uno de los principales ejes de la temporada y llevó al espectador a conocer distintas situaciones que se desarrollaron dentro del centro de alto rendimiento.

El elenco principal de Olympo encabezado por Clara Galle

Clara Galle

Nira Osahia

Agustín Della Corte

Nuno Gallego

María Romanillos

Nicolás Furtado

Melina Matthews

Jesús Rubios

¿Cuántos episodios tiene Olympo para maratonear?

Uno de los puntos que puede convertir a Olympo en una opción atractiva para un fin de semana es su formato. La producción cuenta con una temporada de ocho episodios.

La duración permite avanzar con relativa rapidez por la historia y seguir tanto la evolución de Amaia como la investigación que desarrolla dentro del centro.

El formato también favorece el ritmo de la propuesta. Cada episodio combina el desarrollo de los personajes con nuevos elementos vinculados al misterio y al deporte.

Para quienes buscan una producción juvenil que pueda verse en pocas sesiones, la estructura resulta especialmente adecuada. Ocho capítulos representan una cantidad acotada frente a series con varias temporadas y decenas de episodios.

La historia, además, mantiene diferentes líneas argumentales relacionadas entre sí. La competencia deportiva, los vínculos entre los atletas y las preguntas que Amaia intenta responder avanzan dentro de un mismo escenario.

Tráiler de Olympo en Netflix