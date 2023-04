Los inquietantes posteos de Nahir Galarza desde la cárcel: fotos inéditas y mensajes contra su padre

Nahir empezó a expresarse después de cuatro años de terapia psicoanalítica intracarcelaria, que la hizo comenzara a hablar. El año pasado contó algo que generó un girp en la causa: “Yo no lo maté a Fernando, fue papá”.

image.png

Desde entonces, inició los trámites para cambiar de apellido y comenzó a mostrar en sus redes fotos familiares, pero se ocupó de tapar en cada una de las imágenes el rostro de su papá, Marcelo Galarza.

“Fue la noche más linda, sorprendente y esperada de mi vida. Inolvidable, pero tristemente hubo algo que manchó esa noche, ya que desde ahí inició el suceso que marcaría el resto de la historia (una pesadilla)”, escribió Nahir junto a varias fotos de su fiesta de 15. Luego, compartió una foto con su sobrino bebé en brazos, en la que fantasea con la posibilidad ser madre.

image.png

image.png

Filtraron la pericia psiquiátrica de Nahir Galarza: qué dicen los reveladores resultados

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, se convirtió en el más emblemático y debatido por la opinión pública, los medios y las redes sociales.

En los últimos meses, el caso se movió por la decisión de Galarza de despedir a una de sus abogadas, Raquel Hermida, tras expresar que "solo le interesan las cámaras y no la verdad y me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco".

En la víspera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fernando Pastorizzo, asesinado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, se conocen las pericias psiquiátricas y psicológicas de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua.

Las pericias fueron realizadas durante las entrevistas efectuadas a Nahir a lo largo de tres meses por dos eminencias de la salud mental debidamente aceptados por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para la revisión del fallo a prisión perpetua que realizó la Corte.

Se trata de las pericias psiquiátricas y psicológicas efectuadas por el doctor Enrique Stola y de la licenciada Alicia Castro.

Las pericias ignoradas por la justicia entrerriana dan cuenta de una esquizofrenia de inicio temprano, con alucinaciones “muy presentes” de carácter auditivo, visual, cenestésico (Galarza relata que “siente que la tocan”) y olfativas.

Stola da cuenta en su informe de una “marcada apatía”, con pensamientos “delirantes” y una dificultad para la “comprensión de las preguntas”.

Galarza presenta un “juicio desviado”, una percepción alterada de la realidad; acompañado por pesadillas asociadas a representaciones traumáticas: el presunto abuso sexual por parte de un tío y un aborto obligado meses antes del asesinato de Pastorizzo.

El informe de los especialistas arribó a la conclusión, no abordada anteriormente por la justicia entrerriana, de que Nahir presenta una Esquizofrenia de inicio temprano. También expresan que hay que analizar los exomas para autismo y los exomas para esquizofrenia.