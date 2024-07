Los tremendos mensajes que recibe Maluma tras pelearse con los hinchas argentinos

Intercambio de insultos que estaban en la platea, hicieron que Maluma perdiera la calma, se trepara al borde del palco y los enfrentara.

Pero la cosa no terminó ahí, a los argentinos no les gustó nada y se lo hicieron notar con miles de mensajes que le escribieron en sus redes sociales. En una foto con su hija, en otra tomando sol, no importa: todas ellas tienen mensajes argentinos.

“Argentina seguí bailando”, “Tranqui hijo, no llores”, “¿No dice nada ahora?”, “La tenés ade…”, y muchos gift de Messi y el Dibu Martínez y más mensajes completan los miles de mensajes que el colombiano sigue recibiendo.