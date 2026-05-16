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Truco viral: para qué sirve remojar la ropa en vinagre antes de lavarla y por qué lo recomiendan

Remojar la ropa en vinagre se volvió una tendencia en las casas por un efecto inesperado en las prendas y los olores. Cómo funciona este truco viral.

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Truco viral: para qué sirve remojar la ropa en vinagre antes de lavarla y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

Truco viral: para qué sirve remojar la ropa en vinagre antes de lavarla y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

El vinagre blanco dejó de ocupar un lugar exclusivo en la cocina y pasó a convertirse en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar. En los últimos meses, el truco viral de remojar la ropa en vinagre antes del lavado ganó popularidad entre quienes buscan soluciones económicas, simples y menos agresivas para cuidar sus prendas.

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Aunque durante años este ingrediente fue asociado únicamente con recetas y preparaciones culinarias, ahora miles de personas comenzaron a incorporarlo en la rutina de lavado. El motivo principal tiene relación con su capacidad para neutralizar olores persistentes, suavizar telas y ayudar a eliminar restos de jabón acumulados en las fibras.

En redes sociales, foros de limpieza y videos virales, usuarios compartieron resultados que llamaron la atención de quienes todavía desconfían de este tipo de trucos caseros. Toallas más suaves, ropa deportiva sin olor a humedad y prendas oscuras con colores más intensos fueron algunos de los efectos más mencionados.

Sin embargo, especialistas también advirtieron que el vinagre debe utilizarse correctamente para evitar daños en determinados tejidos o mezclas peligrosas con otros productos de limpieza.

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Por qué recomiendan remojar la ropa en vinagre antes de lavarla

El secreto de este método se encuentra en el ácido acético presente en el vinagre blanco. Este componente ayuda a desprender residuos de detergente, neutralizar aromas fuertes y actuar sobre manchas superficiales sin necesidad de utilizar productos químicos más agresivos.

Uno de los usos más frecuentes aparece en prendas que conservan olor a humedad o transpiración incluso después de pasar por el lavarropas. Esto suele ocurrir especialmente con ropa deportiva, toallas, frazadas o prendas guardadas durante mucho tiempo en espacios cerrados.

Quienes utilizan este truco aseguran que el vinagre ayuda a refrescar las telas y mejora la sensación de limpieza después del lavado tradicional. Además, muchas personas comenzaron a reemplazar parcialmente el suavizante convencional por vinagre blanco debido a su bajo costo y practicidad.

Otro punto que llamó la atención es su capacidad para reducir la acumulación de jabón en las fibras. Con el tiempo, algunos detergentes y suavizantes dejan residuos que endurecen ciertas telas o generan sensación áspera. El vinagre puede colaborar para aflojar esos restos y devolver una textura más suave.

También existe quienes lo aplican para conservar mejor el color de prendas oscuras. Según explican usuarios y expertos en limpieza doméstica, el vinagre ayuda a remover restos minerales y residuos de lavado que opacan la apariencia de las telas.

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El truco que muchos empezaron a usar en toallas y ropa deportiva

Las prendas deportivas representan uno de los casos más comunes donde este método ganó popularidad. Muchas telas sintéticas absorben transpiración y humedad de forma constante, lo que provoca malos olores difíciles de eliminar con un lavado normal.

Frente a esta situación, numerosas personas comenzaron a remojar la ropa durante algunos minutos antes de colocarla en el lavarropas. El objetivo consiste en que el ácido acético actúe previamente sobre las fibras para neutralizar los aromas acumulados.

Las toallas también aparecen entre los textiles donde más se utiliza este procedimiento. Con el paso del tiempo, el exceso de suavizante y detergente puede endurecerlas y hacer que pierdan absorción. El vinagre ayuda a remover parte de esos residuos y devolverles suavidad.

En varios hogares incluso empezaron a usarlo para refrescar ropa guardada durante meses en placares o cajones. El olor a encierro suele instalarse fácilmente en ciertas telas, sobre todo en ambientes húmedos.

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Cómo usar vinagre blanco en la ropa sin dañarla

Los especialistas coinciden en que el uso correcto resulta fundamental para evitar problemas en las prendas. La recomendación más habitual consiste en utilizar vinagre blanco de alcohol diluido en agua fría.

La preparación suele ser simple. Muchas personas agregan una taza de vinagre en un recipiente amplio con agua suficiente para cubrir completamente la ropa.

Después, las prendas permanecen en remojo entre 15 y 30 minutos antes del lavado habitual. Ese tiempo permite que el ácido acético actúe sobre olores y residuos sin resultar excesivamente agresivo para las fibras.

Otra recomendación importante es no exceder las cantidades. Utilizar demasiado vinagre o repetir el procedimiento constantemente podría afectar ciertos tejidos delicados con el paso del tiempo.

Además, se aconseja realizar primero una prueba en una pequeña zona de la tela cuando se trata de prendas nuevas o materiales sensibles.

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