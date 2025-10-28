Los trucos que usan los ganadores del Quini 6 que se vuelven millonarios

“El cerebro necesita creer que el azar se puede domar. Y a veces, esa creencia genera conductas que se traducen en buenas decisiones”, explica un especialista en comportamiento y probabilidades.

Por eso, muchos ganadores repiten pequeños rituales antes de jugar: Comprar siempre en la misma agencia. Apostar con fechas importantes, pero no obvias. No cambiar los números que “sienten”. Jugar cuando algo “energéticamente” se siente bien. No son fórmulas mágicas. Pero son hábitos mentales que refuerzan la confianza, y esa confianza —dicen los expertos— influye en la forma en que tomamos decisiones, incluso en el azar.

Estrategias que usan los jugadores expertos ya que hay patrones de conducta que se repiten entre los jugadores frecuentes:

Evitan secuencias obvias (1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10, 20, 30, 40, 50, 60). No repiten combinaciones ganadoras de semanas anteriores. Combinan pares e impares. Eligen números con carga simbólica, pero que no sean los típicos (no siempre las fechas de nacimiento). Y sobre todo: mantienen una rutina. Juegan siempre los mismos días, en el mismo horario, con el mismo sistema.

Los estudios sobre conducta de juego muestran que la persistencia tiene un valor: quienes sostienen una misma combinación por largos períodos duplican las chances (no estadísticas, pero sí prácticas) de entrar en las rondas de aciertos menores.

Las supersticiones más populares de los aportadores: No jugar si se está de mal humor. No comentar los números antes de apostar. No cambiar el kiosco si una vez te dio suerte. No mirar el sorteo en vivo. Escribir los números a mano antes de cargar la jugada.