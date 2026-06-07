Quiénes son los testigos que declararán en la investigación por la muerte del Indio Solari

Además de las pericias, el fiscal prevé tomar declaración testimonial a las personas que se encontraban en la vivienda al momento del hallazgo y a quienes llegaron inmediatamente después. Entre los convocados figuran la cuidadora del músico, su esposa y su hijo, además de otros testigos que estuvieron presentes cuando la fiscalía arribó a la residencia durante la mañana del viernes.

También será citada la médica que seguía el estado de salud del artista, aunque su identidad permanece bajo reserva.

La muerte del Indio

El Indio Solari había revelado públicamente en marzo de 2016 que padecía Parkinson. Lo hizo durante un recital en Tandil, donde expresó una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores. “Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero no me voy abajo tan fácil del escenario”, dijo entonces.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue hallado sin vida en la pileta climatizada de su casa de Parque Leloir durante la mañana del viernes.

En los primeros momentos de la investigación se analizaron distintas posibilidades para explicar lo ocurrido, desde una caída accidental hasta un desvanecimiento previo. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia determinaron que el músico sufrió un ACV hemorrágico mientras permanecía en el agua.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Solari había compartido la cena con su pareja, su hijo y un colaborador pocas horas antes de su muerte. Desde el comienzo de la causa se descartaron indicios de violencia, negligencia o intervención de terceros.

Mientras la investigación sigue abierta, también permanece pendiente la cremación del cuerpo. Según trascendió, esa era la voluntad expresada por el músico, aunque el procedimiento no podrá concretarse hasta que la Justicia autorice el cierre definitivo del expediente. Hasta entonces, sus restos serán trasladados a un cementerio del sur del conurbano bonaerense.

En paralelo, la despedida pública continúa en el Microestadio José María Gatica de Avellaneda, donde desde la mañana del domingo miles de seguidores se acercan para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Muchos de ellos permanecieron en el lugar durante toda la noche, participando de una vigilia marcada por canciones, banderas y muestras de afecto.

La organización del velatorio requirió gestiones de distintos actores políticos del peronismo y finalmente se resolvió realizarlo en el predio de Parque Domínico, luego de que Racing descartara la posibilidad de ceder sus instalaciones para el homenaje.