Franco Colapinto terminó 15° en un accidentado GP de Mónaco que tuvo bandera roja y múltiples incidentes

Verstappen quedó afuera

La carrera comenzó con una incidencia importante para la pelea de adelante. Max Verstappen sufrió un inconveniente mecánico en su Red Bull durante los primeros metros y abandonó prematuramente, situación que permitió a Colapinto ganar una posición y acomodarse en el 12° lugar.

El argentino logró mantenerse en ese sector del pelotón durante buena parte de la competencia hasta que ingresó a boxes en la vuelta 38. La detención fue más lenta de lo esperado y, al regresar a pista, cayó al 15° puesto. Poco después recibió una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane, una infracción que también cometieron Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell.

Una carrera accidentada

A lo largo de la prueba, la dificultad para realizar sobrepasos volvió a ser protagonista en las estrechas calles de Montecarlo. En ese contexto, Williams repitió una estrategia utilizada la temporada pasada y organizó a sus autos para generar una ventana favorable para una de sus paradas en boxes. La maniobra terminó afectando a varios competidores, entre ellos Colapinto, que quedó atrapado detrás de ese tren de monoplazas sin posibilidades de progresar.

La competencia cambió por completo en la vuelta 60, cuando Lance Stroll protagonizó un accidente que obligó al ingreso del auto de seguridad. La neutralización eliminó las diferencias que se habían generado entre los pilotos y abrió un nuevo escenario para las vueltas finales.

Sin embargo, la carrera volvió a detenerse poco después. Charles Leclerc, que marchaba tercero, chocó en el mismo sector del circuito donde se había producido el incidente anterior. La dirección de carrera detectó además daños importantes en el asfalto de la última curva, una zona que había sido repavimentada recientemente, y decidió mostrar la bandera roja.

La interrupción se extendió durante aproximadamente 45 minutos antes de que la actividad pudiera retomarse con una nueva largada detenida.

El reinicio resultó especialmente complicado para Colapinto. En la primera curva recibió un toque que lo relegó hasta el fondo del pelotón. Minutos después, Gabriel Bortoleto chocó a Carlos Sainz en la horquilla y el argentino se encontró con el Williams del español circulando a baja velocidad. El contacto fue inevitable y terminó impactándolo en la curva ocho.

La maniobra quedó bajo investigación por parte de los comisarios, aunque finalmente no se aplicaron sanciones sobre el piloto argentino. Sin margen para recuperarse en las últimas vueltas, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar.

La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo fin de semana con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10 de la mañana, hora de la Argentina.