Marina Calabró palpita el estreno de PrimiciasYa y sorprende con una confesión sobre Luis Ventura: "Fue..."

Además, destacó la confianza y el vínculo profesional que construyó con Ventura a lo largo de los años, una relación que ahora dará un nuevo paso con este proyecto compartido en la pantalla de América: "Hacer un programa con Luis y un equipo tan fabuloso. A él lo adoro, veníamos laburando con él en A24, teníamos cotidianeidad, más allá que en América nunca trabajamos juntos y mucho menos en conducción. Estamos hablando siempre de Martín Fierro, el que viene, pasó, estamos siempre en contacto. Fue de las personas más generosas en mis primeros nueve años en América, dispuesto, buena onda, está en mi lista de favoritos".

"PrimiciasYa es una referencia obligada para lo que hacemos espectáculos, lo asumo como una responsabilidad, una marca del grupo y que nos la confien a Luis que tiene tanto que ver con la historia del sitio y a mi, esperemos estar altura de las circunstancias", aseguró que buscarán responder a las expectativas del público y continuar fortaleciendo un espacio que se convirtió en una fuente de consulta permanente para la industria y los seguidores de la farándula.

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Los escandalosos momentos de Marina Calabró con Susana Giménez y Mirtha Legrand

Para recordar algunos de los casos, declaraciones y entrevistas más resonantes que tuvieron repercusión en PrimiciasYa, Marina repasó episodios que la tuvieron en el centro de la escena junto a dos de las figuras más influyentes y emblemáticas de la televisión argentina: Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Respecto del cruce con la conductora histórica de Telefe, recordó: "Me había olvidado. En este último tiempo soltó más la lengua, pero en 2013 no era tan común el exabrupto de Susana. Me dio con un caño. 'Le está dando a la anfetamina', me acuerdo que dijo. En ese momento fue un shock: esperás que conteste algo como 'dice pavadas' o 'miente' que es una expresión que detesto, pero que nos han dicho".

Otro de los episodios que volvió a la conversación fue la polémica que se generó con la Chiqui, luego de que Calabró hiciera, en tono de broma, un comentario sobre la posibilidad de haber comprado un premio Martín Fierro. Aquella frase, que despertó repercusiones y dio lugar a interpretaciones de todo tipo, terminó instalándose en la agenda mediática. Al recordar ese momento, la periodista se encargó de aclarar el contexto en el que fue pronunciada.

"Fue Pampito ese. Me tiró por la cabeza el carpetazo. En ese momento, él era cronista del programa de Ángel. Yo dije que Mirtha le había dicho a Carlos Rottemeberg en la mesa 'si sabía que se compraba me lo compraba para mi'. Siempre aclaré que era un chiste. MIrá si Mirtha Legand va a necesitar comprar un Martín Fierro", explicó el trasfondo de la situación.

"Es un código, parte de nuestro intercambio, que es para divertirnos. Estamos felices, acomodando las rutinas diarias. Él está muy exigido a raíz del caso de Agostina Vega, hace su podcast, está en el programa de Rossi. Disfrutamos el amor todo el tiempo. Cuando estamos juntos, es nuestro recreo del laburo. Es el que más atento está de no estar con el celu, el que más me ayuda a desconectar. Como los dos nos dedicamos a esto y compartimos espacios de trabajo, si no terminamos hablando siempre de laburo, y es justamente lo que tratamos de evitar. Somos dos apasionados de lo que hacemos", dijo sobre su relación diaria con su pareja, Rolando Barbano, y la manera de disfrutar más allá del trabajo.

En las promociones de Primicias Ya, Marina fue presentada como "La Dama del Espectáculo". Al ser consultada sobre ese título, la periodista reveló qué sensaciones le genera escuchar una definición tan elogiosa sobre su trayectoria: "Me honra. Es muy halagador y me divierte, pero me siento una laburante que se arremanga todos los días de su vida y que labura igual cuando le toca acompañar a un conductor, conducir o co-conducir. Creo que la mesa en los medios es redonda: los buenos columnistas hacen brillar a los conductores y los conductores generosos hacen brillar a los columnistas, potenciando sus espacios. Lo que nos emparenta con Luis es que somos dos laburantes. Me arremango, laburo y estoy siempre con el espíritu del principiante".

"La idea es trasladar el espíritu de una redacción, donde se discuten ideas, donde uno tira un dato chiquito y ese dato enciende las alertas. La idea de noticia en construcción. Además de la sección de Luis Sin Mordaza, donde te va a contar la verdad que todos callan, y además de mi segmento de Aplauso, Medalla y Beso, que es la columna que hacía con Lanata y que después hice con Lapegüe, a quien adoro y extraño. Fue un gran descubrimiento para mí; no en lo profesional, porque eso ya lo sabía, pero sí como tipo, como ser humano. Está en la lista de preferidos con los que me he cruzado en este medio", adelantó sobre el ciclo que debutará este lunes en la pantalla de América, una apuesta que buscará combinar actualidad, primicias y análisis con el estilo que caracteriza tanto a Ventura como a Calabró.

Por último, la periodista eligió a la figura que, a su entender, mejor representa el fenómeno mediático actual y que nunca deja de generar contenido para los medios de comunicación: "Wanda Nara. Es una generadora constante de noticias por razones vinculares: sus parejas, sus exparejas, su vínculo con Maxi, las audiencias con Icardi y las cuestiones laborales, como MasterChef, el Martín Fierro, sus propuestas comerciales o su serie. No hay nadie que genere tanto como ella".

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