Último adiós a Luis Brandoni: así fue la ceremonia de despedida en Chacarita con familiares y famosos

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Cómo fueron los difíciles últimos días de Luis Brandoni

Luis Brandoni murió en la madrugada del lunes 20 de abril, a los 86 años, luego de haber estado internado durante una semana en el Sanatorio Güemes. El ingreso se produjo tras un accidente doméstico que derivó en complicaciones en su estado de salud.

Carlos Rottemberg, productor de la obra Quién es quién, que el actor compartía con Soledad Silveyra, conversó con Antonio Laje en Otra mañana (A24) y ofreció detalles sobre cómo fueron los últimos días de Brandoni y la evolución de su cuadro médico.

"Fue el último primer actor de una generación increíble por eso desde lo público se toma así por eso esta respuesta que tuvo de la audiencia su fallecimiento", señaló Rottemberg al subrayar la importancia de Brandoni en la escena artística. También confirmó que la despedida oficial tendrá lugar este lunes en la Legislatura Porteña.

En relación a la internación, el productor explicó: "Hubo dos etapas esta semana: el accidente doméstico fue el sábado 11 en su casa y efectivamente fue un hematoma subdural donde se suponía que iba a ir descomprimiéndose con el correr de los días. De hecho el domingo estaba bien".

Sin embargo, la situación se agravó con el paso de los días. Rottemberg recordó: "Y el miércoles hizo un giro sorpresivo. Esta madrugada, mientras no podía dormir, escribí una carta abierta donde confesaba que cuando el miércoles ya no me conoció hice silencio por respeto a él primero y a la familia. En la mitad de la semana hubo un cambio de cuadro y sábado y domingo ya era irreversible", puntualizó.