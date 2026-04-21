Muerte de Luis Brandoni: dónde será enterrado y junto a qué otros grandes famosos descansará
Los restos del reconocido actor, fallecido a los 86 años, descansarán junto a otras inolvidables figuras del espectáculo argentino.
Los restos de Luis Brandoni, fallecido a los 86 años, descansarán junto a otras inolvidables figuras del espectáculo argentino.
Los restos del actor Luis Brandoni serán enterrados este martes en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, luego de su muerte a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio que le provocó un hematoma subdural.
El Panteón de Actores fue fundado en 1919 por la Asociación Argentina de Actores, institución que el también exdiputado nacional presidió como secretario general entre 1974 y 1983. Ese período estuvo marcado por su firme defensa de los derechos de los trabajadores del espectáculo, incluso durante la última dictadura militar.
La entidad gremial se había constituido el 18 de marzo de 1919 con el objetivo de proteger los derechos laborales de los artistas, en una época en la que la actividad escénica carecía de cobertura social y previsional. En ese marco, el panteón surgió como un espacio colectivo y mutual para que los actores pudieran ser sepultados junto a sus colegas.
Los famosos que descansan en el Panteón de Actores de Chacarita
Sus restos quedarán junto a referentes del teatro, el cine y la televisión argentina, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Alfredo Alcón, Federico Luppi, Silvina Luna, Juan Carlos Calabró, Javier Portales, Maurice Jouvet, Beatriz Salomón, Lolita Torres, Alicia Bruzzo, Lita Soriano, Nelly Beltrán, Enrique Muiño, Claudio Levrino y Gianni Lunadei, entre otros.
En otros sectores del cementerio también descansan referentes de la cultura como Carlos Gardel, Gustavo Cerati, Gilda, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Luis Sandrini, Alfonsina Storni, Benito Quinquela Martín y Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina.
También hay un sector destinado a las glorias del boxeo argentino. Se destacan Óscar “Ringo” Bonavena, cuya tumba es una de las más visitadas; Justo Suárez, Pascual Pérez, Horacio Accavallo y el promotor Juan Carlos “Tito” Lectoure. Cabe recordar que los restos de José María “El Mono” Gatica fueron trasladados a Villa Mercedes en 2013.
¿Cómo visitar el Panteón de Actores en Chacarita?
El Panteón de Actores es un espacio privado al que solo se puede acceder con autorización de un familiar o de la Asociación Argentina de Actores, y en este último caso también debe contar con la aprobación de la entidad. Los horarios de visita son de martes a viernes de 9 a 14:30, y los sábados y domingos de 9 a 12.
El Cementerio de la Chacarita fue inaugurado el 14 de abril de 1871 como respuesta a la epidemia de fiebre amarilla que colapsó los cementerios existentes en Buenos Aires. Entre 1886 y 1887 fue remodelado por el arquitecto Juan A. Buschiazzo por orden del entonces intendente Torcuato de Alvear.
Con sus 95 hectáreas, el Cementerio de la Chacarita es el más grande de la ciudad. Está delimitado por las calles Guzmán, Jorge Newbery y las vías del Ferrocarril San Martín. El predio cuenta con una destacada arquitectura, que incluye panteones gremiales y un panteón subterráneo de estilo brutalista diseñado por la arquitecta Ítala Fulvia Villa, una de las primeras mujeres en ejercer la profesión en el país.