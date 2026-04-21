Muerte de Luis Brandoni: dónde será enterrado y junto a qué otros grandes famosos descansará

En otros sectores del cementerio también descansan referentes de la cultura como Carlos Gardel, Gustavo Cerati, Gilda, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Luis Sandrini, Alfonsina Storni, Benito Quinquela Martín y Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina.

gardel

También hay un sector destinado a las glorias del boxeo argentino. Se destacan Óscar “Ringo” Bonavena, cuya tumba es una de las más visitadas; Justo Suárez, Pascual Pérez, Horacio Accavallo y el promotor Juan Carlos “Tito” Lectoure. Cabe recordar que los restos de José María “El Mono” Gatica fueron trasladados a Villa Mercedes en 2013.

¿Cómo visitar el Panteón de Actores en Chacarita?

El Panteón de Actores es un espacio privado al que solo se puede acceder con autorización de un familiar o de la Asociación Argentina de Actores, y en este último caso también debe contar con la aprobación de la entidad. Los horarios de visita son de martes a viernes de 9 a 14:30, y los sábados y domingos de 9 a 12.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 11.07.55

El Cementerio de la Chacarita fue inaugurado el 14 de abril de 1871 como respuesta a la epidemia de fiebre amarilla que colapsó los cementerios existentes en Buenos Aires. Entre 1886 y 1887 fue remodelado por el arquitecto Juan A. Buschiazzo por orden del entonces intendente Torcuato de Alvear.

Con sus 95 hectáreas, el Cementerio de la Chacarita es el más grande de la ciudad. Está delimitado por las calles Guzmán, Jorge Newbery y las vías del Ferrocarril San Martín. El predio cuenta con una destacada arquitectura, que incluye panteones gremiales y un panteón subterráneo de estilo brutalista diseñado por la arquitecta Ítala Fulvia Villa, una de las primeras mujeres en ejercer la profesión en el país.