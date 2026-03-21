Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 96 minutos

Todo empezó en marzo de 2020. España entró en estado de emergencia, las calles quedaron vacías y el silencio dominó cada rincón. En ese escenario casi apocalíptico, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una joven que había sido dada por muerta reapareció.

Ese fue el punto de partida de una investigación que rápidamente tomó un giro oscuro. Los inspectores Samuel García y Castro, interpretados por Isak Férriz y Iria del Río, se vieron obligados a adentrarse en un caso que rompió cualquier lógica. Lo que parecía un hecho aislado pronto reveló una red mucho más compleja. Y peligrosa.

A ellos se sumó Luis Zahera, reconocido por trabajos como Vivir sin permiso, Entrevías y As Bestas, quien aportó profundidad y presencia en cada escena.

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El elenco de "Infiesto" con Luis Zahera

Isak Férriz

Iria del Río

Juan Fernández

Ismael Fritschi

Ana Villa

María Mera

Isabel Naveira

José Manuel Poga

Luis Zahera

Asturias, el escenario perfecto para la película

La elección del lugar no fue casual. La historia se desarrolló en una Asturias desierta, marcada por el confinamiento. Sus paisajes montañosos, sus pueblos aislados y su clima gris reforzaron la sensación de inquietud.

Cada locación aportó algo a la narrativa. No fue solo un espacio físico. Fue parte del relato. Los rincones más desolados se transformaron en escenarios ideales para ocultar secretos. Y también para intensificar la sensación de peligro.

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En ese entorno, los protagonistas avanzaron en una investigación que los llevó a descubrir un patrón inquietante.

Por qué "Infiesto" se convirtió en un fenómeno en Netflix

Sin grandes campañas publicitarias, esta película logró algo difícil: convertirse en una recomendación constante entre usuarios.

Quienes la vieron destacaron su capacidad para generar incomodidad, su realismo y su manera de abordar el contexto de la pandemia desde un ángulo diferente.

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Además, su duración (apenas 96 minutos) la convirtió en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, pero sin extensiones innecesarias. Infiesto en Netflix demostró que no se necesitan grandes efectos ni presupuestos descomunales para impactar.

Las claves que explican su impacto en Netflix

La película reunió varios elementos que potenciaron su éxito:

Una historia basada en un contexto real reciente

Personajes creíbles y bien construidos

Un misterio que se desarrolla de forma progresiva

Un entorno visual que refuerza la tensión

Un antagonista que se mantiene oculto gran parte del tiempo

Cada uno de estos factores contribuyó a que la experiencia sea inmersiva. El espectador no solo observa. Se involucra. Se inquieta. Y quiere saber qué va a pasar.

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Una propuesta ideal para los amantes del suspenso

Quienes disfrutan del cine policial encontrarán en esta película una propuesta diferente. Infiesto en Netflix no sigue las fórmulas tradicionales. Se toma su tiempo, construye su mundo y apuesta por el detalle.

Es una historia que se siente cercana, pero al mismo tiempo perturbadora. Y eso la hace especial.

Mirá el tráiler oficial de "Infiesto" en Netflix