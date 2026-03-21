Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 96 minutos
Este thriller español sorprende en Netflix con Luis Zahera como protagonista. Es la película del momento y dura menos de dos horas.
Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 96 minutos. (Foto: Archivo)
"Infiesto" en Netflix se convirtió en una de esas propuestas que logran captar la atención desde el primer minuto. En un catálogo saturado de opciones, esta película española logró destacarse por su atmósfera inquietante, su ritmo preciso y un contexto tan real como perturbador. Además, está protagonizada por Luis Zahera, Isak Férriz, Iria del Río y Juan Fernández.
La producción dirigida por Patxi Amezcua no solo apostó por un relato policial clásico, sino que fue más allá. Construyó una historia donde el aislamiento, el miedo y el silencio jugaron un papel clave. El resultado fue una experiencia cinematográfica que dejó huella en los espectadores y que, incluso tiempo después de su estreno en 2023, sigue sumando visualizaciones.
La película no perdió tiempo en construir tensión. Desde sus primeras escenas, dejó claro que el verdadero enemigo no era solo el virus, sino algo mucho más siniestro que se ocultaba en las sombras.
De qué trata "Infiesto" en Netflix
Según el resumen oficial de Netflix: "Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón".
Todo empezó en marzo de 2020. España entró en estado de emergencia, las calles quedaron vacías y el silencio dominó cada rincón. En ese escenario casi apocalíptico, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una joven que había sido dada por muerta reapareció.
Ese fue el punto de partida de una investigación que rápidamente tomó un giro oscuro. Los inspectores Samuel García y Castro, interpretados por Isak Férriz y Iria del Río, se vieron obligados a adentrarse en un caso que rompió cualquier lógica. Lo que parecía un hecho aislado pronto reveló una red mucho más compleja. Y peligrosa.
A ellos se sumó Luis Zahera, reconocido por trabajos como Vivir sin permiso, Entrevías y As Bestas, quien aportó profundidad y presencia en cada escena.
El elenco de "Infiesto" con Luis Zahera
Isak Férriz
Iria del Río
Juan Fernández
Ismael Fritschi
Ana Villa
María Mera
Isabel Naveira
José Manuel Poga
Luis Zahera
Asturias, el escenario perfecto para la película
La elección del lugar no fue casual. La historia se desarrolló en una Asturias desierta, marcada por el confinamiento. Sus paisajes montañosos, sus pueblos aislados y su clima gris reforzaron la sensación de inquietud.
Cada locación aportó algo a la narrativa. No fue solo un espacio físico. Fue parte del relato. Los rincones más desolados se transformaron en escenarios ideales para ocultar secretos. Y también para intensificar la sensación de peligro.
En ese entorno, los protagonistas avanzaron en una investigación que los llevó a descubrir un patrón inquietante.
Por qué "Infiesto" se convirtió en un fenómeno en Netflix
Sin grandes campañas publicitarias, esta película logró algo difícil: convertirse en una recomendación constante entre usuarios.
Quienes la vieron destacaron su capacidad para generar incomodidad, su realismo y su manera de abordar el contexto de la pandemia desde un ángulo diferente.
Además, su duración (apenas 96 minutos) la convirtió en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, pero sin extensiones innecesarias. Infiesto en Netflix demostró que no se necesitan grandes efectos ni presupuestos descomunales para impactar.
Las claves que explican su impacto en Netflix
La película reunió varios elementos que potenciaron su éxito:
Una historia basada en un contexto real reciente
Personajes creíbles y bien construidos
Un misterio que se desarrolla de forma progresiva
Un entorno visual que refuerza la tensión
Un antagonista que se mantiene oculto gran parte del tiempo
Cada uno de estos factores contribuyó a que la experiencia sea inmersiva. El espectador no solo observa. Se involucra. Se inquieta. Y quiere saber qué va a pasar.
Una propuesta ideal para los amantes del suspenso
Quienes disfrutan del cine policial encontrarán en esta película una propuesta diferente. Infiesto en Netflix no sigue las fórmulas tradicionales. Se toma su tiempo, construye su mundo y apuesta por el detalle.
Es una historia que se siente cercana, pero al mismo tiempo perturbadora. Y eso la hace especial.