Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española del año y apenas tiene 9 capítulos
Esta serie española con Luis Zahera llegó a Netflix, se estrenó sin hacer ruido y ya se convirtió en la más vista del mundo en el 2025.
Animal empezó a circular en el catálogo de Netflix sin una campaña descomunal ni adelantos invasivos. Sin embargo, en cuestión de horas, la producción española protagonizada por Luis Zahera escaló posiciones hasta transformarse en lo que hoy es: la serie más vista del mundo dentro de la plataforma. El fenómeno sorprendió incluso a quienes siguen los estrenos de la plataforma.
Netflix volvió a demostrar que conoce a su audiencia mejor que nadie. Apostó por una historia local, de tono costumbrista, con un actor profundamente respetado por la crítica y querido por el público. El resultado fue inmediato. Animal no solo funcionó en España, sino que cruzó fronteras y se instaló en el ranking global, superando producciones mucho más ambiciosas en presupuesto y marketing.
La dirección, a cargo de Alberto de Toro y Víctor García León, apostó por un tono equilibrado. El humor apareció, pero nunca fue superficial. Cada escena tuvo una carga narrativa clara. La incomodidad de Antón no fue solo graciosa, también fue profundamente humana.
Luis Zahera arrasa en Netflix con Animal
Luis Zahera ya no necesita presentación. Su nombre se asoció en los últimos años a personajes intensos, oscuros, muchas veces violentos. Su trabajo en As bestas le valió el Goya a mejor actor de reparto en 2023 y consolidó una carrera marcada por interpretaciones memorables. Por eso, cuando Netflix apostó por él para Animal, la expectativa fue alta, pero también la curiosidad.
En esta ficción, Zahera interpretó a Antón, un veterinario rural gallego acostumbrado a tratar con vacas, gallinas y agricultores de pocas palabras. El personaje vivió durante años anclado a una forma de vida que empezó a desmoronarse cuando la crisis golpeó de lleno al mundo del campo. Sus vecinos dejaron de poder pagarle y el trabajo comenzó a escasear.
El actor construyó a Antón desde la contención, el humor seco y la incomodidad permanente. No fue un héroe ni un villano. Fue alguien fuera de lugar. Y esa sensación atravesó toda la serie.
De qué trata la serie Animal en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados".
El punto de quiebre de Animal llegó cuando Antón aceptó la única salida posible: trabajar para su sobrina Uxía. Ella, interpretada por Lucía Caraballo, gestionó una exclusiva tienda de mascotas en Santiago de Compostela. El contraste no pudo ser más brutal.
La convivencia laboral entre tío y sobrina generó situaciones tan incómodas como cómicas. Antón tuvo que aprender a moverse entre peluquerías caninas, productos premium y clientes exigentes que pedían sonrisas, empatía y valoraciones positivas.
Netflix y el fenómeno de Animal que se volvió mundial
Cuando Animal se estrenó, pocos anticiparon su impacto. Sin embargo, el algoritmo de Netflix empezó a empujarla con fuerza. Las métricas de visualización crecieron día tras día hasta que la serie alcanzó el primer puesto global.
El fenómeno se explicó por varios factores. Por un lado, la popularidad de Luis Zahera fuera de España. Por otro, una historia universal: alguien obligado a reinventarse en un mundo que ya no reconoce. Esa premisa conectó con públicos muy distintos.
¿Animal tendrá segunda temporada en Netflix?
La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.
Netflix confirmó que, para la segunda temporada de Animal, se está realizando un nuevo proceso de selección de animales. El estudio Alea Media, responsable también de Entrevías, Patria y Vivir sin permiso, volverá a encargarse de la producción. Y en el guion repiten Teresa Bellón y César F. Calvillo, quienes ya demostraron en la primera temporada su habilidad para combinar humor con emoción.