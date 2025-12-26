En vivo Radio La Red
River modifica su identidad en el mercado de pases: el inesperado cambio en la presentación de refuerzos que sorprende

Desde la asunción de Stefano Di Carlo, el club adoptó una presentación institucional sobria y simbólica para sus nuevas incorporaciones.

River modifica su identidad en el mercado de pases: el inesperado cambio en la presentación de refuerzos que sorprende

River Plate atraviesa una etapa de transformaciones que excede lo estrictamente deportivo. Desde la asunción de Stefano Di Carlo como presidente, a principios de noviembre, el club comenzó a mostrar cambios visibles en su manera de gestionar y comunicar, especialmente en el mercado de pases. Uno de los más llamativos tiene que ver con la forma de anunciar a los refuerzos: se terminó la era de los montajes fotográficos con la camiseta y la banda roja como primer impacto visual. Ahora, el protagonista inicial es el escudo.

image

La nueva conducción profundizó una idea que ya había tenido presencia durante la gestión de Jorge Brito, pero que Di Carlo decidió llevar a un plano más explícito y simbólico. El mensaje es directo y sin matices: en River, el club está por encima de cualquier nombre propio. Y esa premisa comenzó a reflejarse en el primer acto público que acompaña cada incorporación.

¿Cómo es el nuevo formato de presentación de los refuerzos en River?

Desde diciembre, el club adoptó una modalidad distinta para comunicar la llegada de futbolistas. El primer anuncio oficial se realiza a través de un comunicado institucional sobrio, acompañado únicamente por una imagen del escudo de River Plate. Sin fotos del jugador con la camiseta, sin producciones visuales elaboradas ni frases rimbombantes.

El estreno de esta nueva política se dio con la llegada de Fausto Vera. El texto difundido por el club fue concreto y formal: se informó que el mediocampista se incorporaba a préstamo por un año, con opción de compra. Nada más. La simpleza del mensaje llamó la atención de los hinchas y generó revuelo en redes sociales, donde muchos compararon el estilo con el que utiliza el Real Madrid para oficializar sus fichajes.

Minutos después, ya como segundo paso, apareció la imagen tradicional: Vera posando con la camiseta de River, junto a los dirigentes, y dejando su primer mensaje para los hinchas. El orden de los factores, sin embargo, no fue casual.

Qué mensaje busca transmitir la dirigencia con este cambio

Puertas adentro, el lema que baja desde la conducción es claro: “El escudo por sobre los nombres”. La idea es reforzar una identidad institucional fuerte, en la que ningún jugador esté por encima del club y donde la pertenencia sea el eje central del proyecto.

La misma lógica se aplicó días después con la incorporación de Aníbal Moreno, confirmando que no se trató de una prueba aislada sino de una política que llegó para quedarse. Desde River explicaron que el objetivo es poner en primer plano a la institución, reforzar el sentido de pertenencia y evitar personalismos en un contexto de mercado cada vez más atravesado por lo mediático.

Esta línea de pensamiento conecta directamente con otro mensaje contundente que dejó la dirigencia en el marco de la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador: “Nadie tiene las llaves del club”. Una frase que refuerza la idea de que River está por encima de cualquier figura, por más trascendente que sea.

Una señal política que excede lo comunicacional

El cambio en la forma de presentar refuerzos no es un detalle menor ni una cuestión estética. Es una señal política que refleja el rumbo que pretende marcar la nueva conducción. En un fútbol donde las individualidades suelen ocupar el centro de la escena, River apuesta a reforzar su identidad institucional y su peso histórico.

Así, cada anuncio se transforma en un mensaje hacia adentro y hacia afuera: los nombres pasan, el escudo permanece. Y desde ahora, ese será siempre el primer plano.

