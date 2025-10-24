Luis Zahera arrasa en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista del año

Luis Zahera, ganador del Goya por El reino, brilla en su papel de veterinario rural. Su personaje, un hombre duro por fuera pero sensible por dentro, encarna las contradicciones del mundo moderno frente a la vida en el campo. En cada episodio, Antón enfrenta conflictos que van desde rescatar un burro atrapado hasta lidiar con inspectores urbanos que no entienden la lógica de la vida rural.

Lucía Caraballo, por su parte, aporta frescura y ritmo con su interpretación de Uxía, la joven que deja la ciudad para reencontrarse con su tío y su pasado familiar. Juntos, forman una dupla que combina lo emocional con lo cómico de manera brillante.

Animal Netflix 2

El secreto detrás del éxito de Animal

Uno de los grandes aciertos de la serie es su tono. Animal no busca imitar a las comedias urbanas tradicionales, sino que crea su propio universo: un pueblo gallego donde los animales tienen casi tanto protagonismo como los humanos. De hecho, el casting de ovejas, cabras y cerdos fue tan riguroso como el de los actores.

Netflix confirmó que, para la segunda temporada de Animal, se está realizando un nuevo proceso de selección de animales. El estudio Alea Media, responsable también de Entrevías, Patria y Vivir sin permiso, volverá a encargarse de la producción. Y en el guion repiten Teresa Bellón y César F. Calvillo, quienes ya demostraron en la primera temporada su habilidad para combinar humor con emoción.

Qué se sabe de la segunda temporada de Animal

Aunque Netflix mantiene bajo reserva la fecha de estreno, trascendió que los nuevos episodios ya están en desarrollo y que el rodaje comenzará en los próximos meses. La trama retomará la historia justo donde terminó la primera entrega, con Antón enfrentando un nuevo desafío en su pueblo: la llegada de una empresa extranjera que quiere modernizar el campo a cualquier precio.

Animal Netflix 3

La segunda temporada de Animal promete explorar con mayor profundidad los dilemas entre tradición y progreso, sin perder la esencia cómica que la caracteriza. También se incorporarán nuevos personajes, entre ellos un veterinario rival y una influencer de mascotas, que generarán situaciones tan absurdas como divertidas.

Luis Zahera brilla en la serie Animal de Netflix

Nacido en Santiago de Compostela, Luis Zahera se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de España. Con una carrera marcada por personajes intensos y carismáticos, su participación en Animal lo mostró en una faceta diferente: la del humor natural y la calidez cotidiana.

Su interpretación ha sido aplaudida por la crítica, que lo considera el alma de la serie. En la segunda temporada de Animal, el actor retomará ese equilibrio entre la comedia y la emoción, con nuevos desafíos personales y profesionales.

Animal Netflix 1

Expectativa máxima entre los fans de Animal

La segunda temporada de Animal se perfila como uno de los grandes estrenos españoles del próximo año. Netflix, fiel a su estilo, mantiene el misterio sobre la fecha exacta, pero todo indica que el estreno llegaría en el 2026.

Mientras tanto, los seguidores pueden volver a disfrutar de la primera temporada, disponible completa en la plataforma, y prepararse para el regreso del veterinario más querido de Galicia.

Anuncio de la segunda temporada de Animal en Netflix