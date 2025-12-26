Día de los Inocentes: la macabra historia que esconde la celebración del 28 de diciembre

dia-de-los-inocentes

La Iglesia Católica fijó el 28 de diciembre como la fecha para recordar este hecho. Sin embargo, a partir de la Edad Media, esta conmemoración comenzó a convivir con celebraciones populares que se realizaban en Europa en esos mismos días del año. Entre ellas se destacó la llamada Fiesta de los Locos, una jornada en la que se invertían los roles sociales, se parodiaban las autoridades y se habilitaban las burlas y los excesos.

Con el tiempo, ese clima festivo se fue imponiendo sobre el tono solemne del recuerdo religioso. Las bromas pasaron a ocupar un lugar central y el 28 de diciembre se transformó en un día en el que se permiten bromas, chistes y noticias falsas, siempre con la idea de que nadie resulte perjudicado. De allí surgieron expresiones tradicionales como “Que la inocencia te valga” o “Inocente palomita”, utilizadas para revelar la broma.

Así, una fecha marcada originalmente por el dolor fue resignificada por la cultura popular hasta convertirse en una jornada de humor y picardía, una costumbre que se mantiene vigente.