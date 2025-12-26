Día de los Inocentes: la macabra historia que esconde la celebración del 28 de diciembre

Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha que hoy suele asociarse a bromas y engaños, pero cuyo origen se encuentra en un episodio bíblico profundamente trágico.
Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, una fecha que hoy está asociada a bromas, pero que tiene un origen histórico y religioso poco conocido.
Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, una fecha que hoy está asociada a bromas, pero que tiene un origen histórico y religioso poco conocido.
Cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha que hoy suele asociarse a bromas y engaños, pero cuyo origen se encuentra en un episodio bíblico profundamente trágico.
La tradición se apoya en un pasaje del Evangelio de San Mateo, que relata cómo el rey Herodes tomó conocimiento del nacimiento de Jesús cuando los Reyes Magos llegaron a Jerusalén preguntando por el “Rey de los Judíos que ha nacido”. Ante ese anuncio, Herodes se turbó, ya que era el gobernante de la región y entendió la noticia como una posible amenaza a su poder.
Por ese motivo, les pidió que, una vez que encontraran al niño, regresaran para indicarle dónde estaba, diciendo que también quería adorarlo. Sin embargo, según el relato bíblico, esa intención no era sincera. Advertidos en sueños, los Reyes Magos no regresaron a verlo.
Luego de que los Reyes no volvieran, Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. La tradición cristiana recuerda a esas víctimas como los Santos Inocentes, niños asesinados sin haber cometido falta alguna.
La Iglesia Católica fijó el 28 de diciembre como la fecha para recordar este hecho. Sin embargo, a partir de la Edad Media, esta conmemoración comenzó a convivir con celebraciones populares que se realizaban en Europa en esos mismos días del año. Entre ellas se destacó la llamada Fiesta de los Locos, una jornada en la que se invertían los roles sociales, se parodiaban las autoridades y se habilitaban las burlas y los excesos.
Con el tiempo, ese clima festivo se fue imponiendo sobre el tono solemne del recuerdo religioso. Las bromas pasaron a ocupar un lugar central y el 28 de diciembre se transformó en un día en el que se permiten bromas, chistes y noticias falsas, siempre con la idea de que nadie resulte perjudicado. De allí surgieron expresiones tradicionales como “Que la inocencia te valga” o “Inocente palomita”, utilizadas para revelar la broma.
Así, una fecha marcada originalmente por el dolor fue resignificada por la cultura popular hasta convertirse en una jornada de humor y picardía, una costumbre que se mantiene vigente.