Así fue el exclusivo festejo de Navidad de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en Nueva York

Como era de suponer, no faltó la clásica foto del árbol navideño del Rockefeller Center, así como también se dejaron fotografiar a la salida de uno coqueto restó.

Vale recordar que la relación de Lucía Celasco con Nicolás Figal en realidad comenzó a mediados de este año, después de mucho tiempo de que no se le conociese novio a la hija de Mercedes Sarrabayrouse, mientras que él no pasaba por su mejor momento deportivo tras algunas lesiones que dejaron afuera de la cancha durante algún tiempo.

Con 31 años, el actual defensor de Boca dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en Independiente, club con el que levantó dos títulos internacionales. Luego sumó experiencia en Olimpo de Bahía Blanca y más tarde tuvo su etapa fuera del país: en 2020 desembarcó en el Inter Miami de la MLS. Desde 2022 viste la camiseta xeneize.

Lucía Celasco y Nicolás Figal en Nueva York

Cuál fue la picante frase de Susana Giménez sobre el romance de su nieta Lucía Celasco con Nicolás Figal

Fue allá por agosto de este año cuando Pepe Ochoa confirmaba en LAM (América TV) el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y el futbolista Nicolás Figal. En tanto, un mes después fue la propia diva quien se refirió al entonces incipiente vínculo en una entrevista con DDM (América TV).

“Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca”, comenzó diciendo por entonces Susana, cuando los cronistas se acercaron al auto para obtener sus declaraciones.

Claro que luego al ser consultada sobre la relación de su nieta de 31 años, respondió con su característico humor: “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”. Y agregó a pura ironía lanzando un sutil dardo: “No soy Tinelli, qué me importa”.

Asimismo, le preguntaron sobre las elecciones legislativas que se habían llevado a cabo el domingo anterior en la provincia de Buenos Aires, y una vez más fue contundente: “Yo de política no hablo”; así como sumó tajante: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, siguió. Y concluyó con una reflexión sobre los resultados electorales: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.