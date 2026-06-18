Luis Zahera arrasa en Netflix con la última temporada de la serie española más vista

Este escenario contrasta con lo ocurrido recientemente con otras producciones de la plataforma que no lograron continuar su recorrido. En el competitivo mercado del streaming, los cambios de estrategia suelen provocar cancelaciones repentinas que dejan a los espectadores sin respuestas.

Por ese motivo, el hecho de que Clanes disponga de una temporada final representa una oportunidad poco frecuente. Los seguidores podrán conocer el desenlace de los personajes principales y descubrir cómo terminan las relaciones que se fueron construyendo a lo largo de las entregas anteriores.

Clanes temporada 2 Netflix 2

Netflix comunicó oficialmente que la tercera temporada será la última, poniendo así un punto final definitivo a la historia creada por Jorge Guerricaechevarría.

Clara Lago y Tamar Novas liderarán nuevamente el elenco

La nueva temporada también contará con el regreso de sus principales protagonistas.

Clara Lago volverá a interpretar a Ana, el personaje que se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la historia. Su evolución personal y emocional marcó buena parte de los acontecimientos desarrollados durante las temporadas anteriores.

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Por su parte, Tamar Novas retomará el papel de Daniel, heredero de una familia relacionada con el negocio del narcotráfico y protagonista de una compleja relación sentimental con Ana.

Netflix estrenó la segunda temporada de "Clanes" con Luis Zahera

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

La trama gira alrededor de Ana, interpretada por Clara Lago, una abogada que llegó a Cambados para investigar detalles ocultos del pasado de su familia. Lo que parecía una búsqueda personal terminó convirtiéndose en un viaje peligroso que la acercó a uno de los clanes criminales más poderosos de la región.

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En ese contexto apareció Daniel, personaje interpretado por Tamar Novas. Heredero de una familia vinculada al narcotráfico, Daniel mantuvo una relación compleja con Ana, marcada por la atracción, la desconfianza y las decisiones extremas. La conexión entre ambos se transformó rápidamente en uno de los grandes motores emocionales de la serie.

La segunda temporada de Clanes, la exitosa serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas y producida por Vaca Films, se estrenó en Netflix el viernes 3 de abril de 2026.

Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

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La segunda temporada incorporó una figura clave para el desarrollo de la trama: Paco "El Curilla", interpretado por Luis Zahera. Su llegada modificó completamente el equilibrio entre los distintos clanes criminales.

Cuándo se estrenará la temporada final de "Clanes" en Netflix

Por el momento, Netflix no reveló la fecha exacta de lanzamiento de los nuevos episodios. La plataforma únicamente confirmó que la producción regresará para concluir la historia, pero todavía no comunicó cuándo comenzará la emisión de la temporada final.

Se espera que en los próximos meses aparezcan nuevos avances y detalles relacionados con el calendario de estreno. Hasta entonces, los seguidores deberán esperar para conocer cómo terminará definitivamente la historia de Ana, Daniel y el clan Padín.

Anuncio oficial de "Clanes", temporada 3 en Netflix