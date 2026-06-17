José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

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El elenco principal de "El problema final" con José Coronado

Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final, basada en la novela homónima y bestseller del autor español Arturo Pérez-Reverte. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con 4 capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar el pasado mes de abril, tendrá una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

Elenco El problema final

Cuántos episodios tendrá "El problema final" en Netflix

Otro aspecto que llamó la atención es el formato elegido para la adaptación. La historia llegará como una miniserie de cuatro episodios.

Lejos de apostar por temporadas extensas, la producción optará por una narrativa concentrada que buscará mantener el interés desde el primer minuto hasta la resolución final del caso.

La duración reducida también permite que la tensión se mantenga constante y que cada episodio aporte información relevante para la evolución del misterio.

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La importancia de Arturo Pérez-Reverte, el reconocido autor español

El interés generado por la serie también está relacionado con la figura de su creador. Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores más leídos y reconocidos de la literatura española contemporánea.

A lo largo de su carrera publicó numerosas novelas que alcanzaron una enorme popularidad tanto dentro como fuera de España. La adaptación de El problema final supone un nuevo paso en la relación entre el escritor y el mundo audiovisual.

Su capacidad para construir personajes complejos y desarrollar tramas llenas de tensión narrativa convierte sus novelas en materiales especialmente atractivos para las plataformas de streaming.

Mirá el primer adelanto de "El problema final" en Netflix