En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos

La serie "El problema final", protagonizada por José Coronado en Netflix, ya mostró sus primeras imágenes y promete ser uno de los grandes estrenos del año.

Banner Seguinos en google DESK
José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos. (Foto: Archivo)

"El problema final" ya comenzó a generar una enorme expectativa en Netflix entre los seguidores de las producciones españolas y los lectores de Arturo Pérez-Reverte. La nueva adaptación de la exitosa novela del escritor llegará en formato de miniserie con José Coronado y, tras la publicación de su primer tráiler, las conversaciones sobre su posible impacto no tardaron en multiplicarse.

Leé también Furor en Netflix: la serie corta de sólo 4 capítulos que está basada en una historia real
Furor en Netflix: la serie corta de sólo 4 capítulos y está basada en una historia real. (Foto: Archivo)

El encargado de adelantar las primeras imágenes fue el propio Arturo Pérez-Reverte, quien compartió el avance a través de sus redes sociales acompañado únicamente por una palabra: "En septiembre". El mensaje fue suficiente para despertar la curiosidad de miles de seguidores que aguardaban novedades sobre una producción que promete combinar misterio, suspense y un destacado reparto.

La adaptación llevará a la pantalla una de las novelas más comentadas del autor español y lo hará con una propuesta que mezcla elementos clásicos del género detectivesco con una ambientación cuidadosamente construida.

El problema final Netflix 1.jpg

De qué trata "El problema final" en Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

El problema final Netflix 3.jpg

El elenco principal de "El problema final" con José Coronado

Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final, basada en la novela homónima y bestseller del autor español Arturo Pérez-Reverte. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con 4 capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar el pasado mes de abril, tendrá una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevará a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

Elenco El problema final

Cuántos episodios tendrá "El problema final" en Netflix

Otro aspecto que llamó la atención es el formato elegido para la adaptación. La historia llegará como una miniserie de cuatro episodios.

Lejos de apostar por temporadas extensas, la producción optará por una narrativa concentrada que buscará mantener el interés desde el primer minuto hasta la resolución final del caso.

La duración reducida también permite que la tensión se mantenga constante y que cada episodio aporte información relevante para la evolución del misterio.

El problema final Netflix 1.jpg

La importancia de Arturo Pérez-Reverte, el reconocido autor español

El interés generado por la serie también está relacionado con la figura de su creador. Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores más leídos y reconocidos de la literatura española contemporánea.

A lo largo de su carrera publicó numerosas novelas que alcanzaron una enorme popularidad tanto dentro como fuera de España. La adaptación de El problema final supone un nuevo paso en la relación entre el escritor y el mundo audiovisual.

Su capacidad para construir personajes complejos y desarrollar tramas llenas de tensión narrativa convierte sus novelas en materiales especialmente atractivos para las plataformas de streaming.

Mirá el primer adelanto de "El problema final" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie
Notas relacionadas
Está en Netflix, dura 96 minutos y es la comedia romántica que está enamorando a todos
Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es la más vista de 2026
José Coronado y Netflix arrasan con el estreno de un thriller psicológico y es la película del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar