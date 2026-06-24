Luis Zahera arrasa en Netflix con la última temporada de la serie española más vista

La noticia llegó acompañada por el lanzamiento de un avance oficial que permitió conocer algunos detalles sobre el futuro de los protagonistas. Aunque el tráiler evita revelar los momentos más importantes de la trama, sí deja claro que los conflictos estarán lejos de resolverse de manera sencilla.

Durante las temporadas anteriores, la serie construyó una historia marcada por la lucha entre intereses familiares, organizaciones criminales y relaciones personales que quedaron atrapadas en medio de un entorno cada vez más peligroso. Ese escenario será el punto de partida para los episodios finales.

Clara Lago y Tamar Novas vuelven a liderar el elenco de "Clanes"

Uno de los aspectos más destacados de esta temporada final será el regreso de sus protagonistas principales. Clara Lago retomará su papel de Ana, mientras que Tamar Novas volverá a interpretar a Daniel.

Junto a ellos también se destacó en la segunda temporada la incorporación de Luis Zahera, uno de los rostros más reconocidos de la ficción y pieza fundamental dentro del entramado familiar que marcó gran parte de la historia.

El elenco se completará con la participación de Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros actores que ya formaron parte de las temporadas anteriores.

La dirección estará nuevamente en manos de Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Por su parte, el guion volverá a contar con el trabajo de Jorge Guerricaechevarría, responsable de desarrollar una trama que consiguió conectar con la audiencia desde sus primeros episodios.

De qué trata "Clanes", la serie española con Luis Zahera

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

La trama gira alrededor de Ana, interpretada por Clara Lago, una abogada que llegó a Cambados para investigar detalles ocultos del pasado de su familia. Lo que parecía una búsqueda personal terminó convirtiéndose en un viaje peligroso que la acercó a uno de los clanes criminales más poderosos de la región.

En ese contexto apareció Daniel, personaje interpretado por Tamar Novas. Heredero de una familia vinculada al narcotráfico, Daniel mantuvo una relación compleja con Ana, marcada por la atracción, la desconfianza y las decisiones extremas. La conexión entre ambos se transformó rápidamente en uno de los grandes motores emocionales de la serie.

La segunda temporada de Clanes, la exitosa serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas y producida por Vaca Films, se estrenó en Netflix el viernes 3 de abril de 2026.

Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

La segunda temporada incorporó una figura clave para el desarrollo de la trama: Paco "El Curilla", interpretado por Luis Zahera. Su llegada modificó completamente el equilibrio entre los distintos clanes criminales.

Anuncio oficial de "Clanes", temporada 3 en Netflix