Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 6 capítulos

Clanes temporada 2 Netflix 2

En ese contexto apareció Daniel, personaje interpretado por Tamar Novas. Heredero de una familia vinculada al narcotráfico, Daniel mantuvo una relación compleja con Ana, marcada por la atracción, la desconfianza y las decisiones extremas. La conexión entre ambos se transformó rápidamente en uno de los grandes motores emocionales de la serie.

La primera temporada contó con siete episodios y dejó varios interrogantes abiertos. El final generó expectativa entre los seguidores, que esperaron durante meses la confirmación de una nueva entrega. Finalmente, Netflix apostó nuevamente por la ficción y lanzó una segunda temporada que elevó la tensión desde el primer capítulo.

Netflix estrenó la segunda temporada de "Clanes" con Luis Zahera

La segunda temporada de Clanes, la exitosa serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas y producida por Vaca Films, que se estrenará en Netflix este viernes 3 de abril de 2026.

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Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

La segunda temporada incorporó una figura clave para el desarrollo de la trama: Paco "El Curilla", interpretado por Luis Zahera. Su llegada modificó completamente el equilibrio entre los distintos clanes criminales.

El elenco principal de "Clanes: temporada 2" con Luis Zahera

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera (Animal, As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

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Por qué "Clanes" se transformó en tendencia dentro de Netflix

El éxito de la producción también se explica por el interés creciente del público en historias vinculadas al crimen organizado y los dramas familiares. Series con personajes complejos y conflictos emocionales suelen captar rápidamente la atención dentro de la plataforma.

En el caso de Clanes, la fórmula funciona porque combina ambos elementos de manera equilibrada. Hay acción, tensión y misterio, pero también conflictos humanos que generan empatía y mantienen el interés emocional.

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La serie además aprovecha el impacto de las producciones españolas dentro de Netflix. Durante los últimos años, títulos provenientes de España lograron consolidarse entre los más vistos a nivel internacional gracias a relatos intensos y personajes fuertes.

Clanes sigue esa línea y consigue diferenciarse con una propuesta más oscura y realista. Su historia evita exageraciones y construye un relato sólido donde cada personaje cumple un rol importante dentro del entramado narrativo.

Tráiler oficial de "Clanes: Temporada 2" en Netflix