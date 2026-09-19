Evangelina Anderson dejó a Vero Lozano por un inesperado proyecto y Telefe ya piensa en su reemplazo

Pero la salida de la expareja de Martín Demichelis no significa un alejamiento de la pantalla. En las últimas horas, Marcela Tauro dio a conocer en Intrusos (América TV) cuál será el nuevo rumbo laboral que tomó la modelo y sorprendió al revelar que se trata de una propuesta vinculada al mundo del streaming.

"La convocaron para hacer un streaming", contó la popular periodista durante la emisión del programa de espectáculos de los mediodías de América TV. De esta manera, quedó descartada, al menos por ahora, la especulación que señalaba un posible regreso de Evangelina Anderson al teatro o la posibilidad de que asumiera un proyecto relacionado con la conducción.

El nuevo desafío marcará así un giro en la carrera de la modelo, que dejará el formato televisivo diario para enfocarse en una propuesta digital. Mientras tanto, en Telefe ya comenzaron las gestiones para encontrar a la persona que ocupará el espacio que quedará libre en Cortá por Lozano.

En las últimas horas comenzaron a circular distintos nombres como posibles reemplazos, entre ellos Yanina Zilli y Solange Abraham. Sin embargo, la producción tendría la intención de sumar a una figura de mayor exposición para reforzar el panel del ciclo.

En ese contexto, uno de los nombres que tomó fuerza es el de Eliana Guercio, quien recientemente decidió abandonar su lugar en A la Barbarossa. La exanalista de Gran Hermano aparece así entre las alternativas que maneja el canal para ocupar la silla que dejará Evangelina Anderson.

Cuál fue el momento más duro de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando terminó su relación con Martín Demichelis, y así lo recordó durante su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe), a mediados de agosto pasado. La modelo habló sobre el impacto que tuvo la separación en su familia y, especialmente, sobre el duro momento de tener que explicarle a sus hijos lo que estaba sucediendo.

En el programa conducido por Andy Kusnetzoff también estuvieron Benjamín Vicuña, Lizy Tagliani, Pablo Giralt y Santi Talledo, quienes participaron de las distintas charlas que se dieron durante la emisión.

Fue en ese contexto que Evangelina Anderson se animó a recordar cómo atravesó los días posteriores a la ruptura y, sobre todo, la difícil conversación que debió mantener con sus hijos. La situación se volvió aún más compleja porque la separación había trascendido públicamente antes de que ella pudiera hablar con ellos.

“Uno de los momentos más fuertes fue cuando me separé, enfrentar a los chicos, tener esa charla, no tanto en las nenas porque yo estaba viviendo en México pero mi hijo no estaba conmigo. Salió antes en la tele y yo no había hablado, para mí fue fuertísimo”, relató.

La modelo y el exfutbolista habían estado 18 años juntos y tienen tres hijos en común. Tras la separación, además, aparecieron rumores de infidelidad y diferencias relacionadas con la división de bienes.

Ante ese escenario, Anderson tuvo que encontrar la manera de comunicarse con sus hijos a la distancia. Para hablar con Bastián, eligió hacerlo mediante una videollamada, aunque reconoció que no se sentía preparada emocionalmente para afrontar ese momento.

“Lo primero que hice fue llamar por camarita a mi hijo. No estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo hice como pude”, recordó.