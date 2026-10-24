Luis Zahera deslumbra en Netflix con este thriller de acción y venganza que dura menos de 2 horas

El personaje principal intenta alejarse de la violencia y abandonar el ambiente criminal en el que se movió durante años. Sin embargo, una traición dentro de su propio entorno termina por convertir ese deseo de empezar de nuevo en una búsqueda de justicia personal.

La historia no tarda en establecer el conflicto central. Lucero, el hermano de Max, busca quedarse con el control absoluto de la organización mafiosa y ordena asesinar al padre de ambos y al hijo del protagonista. El ataque destruye la vida familiar de Max y lo enfrenta a una decisión que marcará todo lo que sucede después.

La aparición de Leo, un joven problemático con el que Max establece un vínculo casi paternal, introduce un nuevo elemento en el relato. Esa relación empieza a modificar la manera en que el protagonista se enfrenta a su pasado y termina por empujarlo nuevamente hacia el universo criminal del que había intentado escapar.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".

Luis Zahera y el auge de los villanos españoles en Netflix

La participación de Luis Zahera es uno de los elementos que conectan a Xtremo con el auge del thriller español en las plataformas de streaming.

El actor gallego construyó una trayectoria reconocible a través de personajes intensos, con frecuencia relacionados con ambientes criminales, situaciones de tensión y conflictos morales. Su trabajo en producciones como As bestas, Entrevías y Vivir sin permiso contribuyó a consolidar su presencia en la ficción española contemporánea.

En Xtremo, Zahera interpreta a un personaje violento dentro del entramado mafioso que rodea el conflicto central. Su intervención se integra en una historia donde las relaciones de poder y las amenazas permanentes determinan el comportamiento de los protagonistas.

Su perfil encaja con una tendencia que ganó espacio en el cine y las series españolas: la construcción de antagonistas que no necesitan ocupar todo el tiempo en pantalla para generar tensión. La manera de hablar, las reacciones y la sensación de peligro que transmiten forman parte de la caracterización.

En ese contexto, Zahera se convirtió en un rostro familiar para quienes siguen el thriller y el drama criminal producidos en España. Su presencia en una película de acción como Xtremo aporta un elemento reconocible para el público que ya conoce su trabajo.

El elenco principal de Xtremo con Luis Zahera

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Tráiler oficial de Xtremo