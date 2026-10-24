A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENFOCADA

Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Tras la catarata de críticas que recibió por su trabajo en ¿Querés ser mi hijo?, Wanda Nara redobló la apuesta con una revelación inesperada. Mirá.

24 oct 2026, 11:41
Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Sin miedo ni vergüenza alguna al qué dirán, Wanda Nara sigue avanzando a paso firme en su claro objetivo de convertirse en la nueva diva argentina. Después de probar con la música, afianzarse en la conducción televisiva, en las últimas horas hizo su gran debut cinematográfico... Y tal parece que va por muchos más.

"¿Querés ser mi hijo" es la recién estrenada película que marca el debut de la mayor de la Nara como actriz de cine, donde se la puede ver acompañada por Agustín Bernasconi en una comedia liviana. Y pesar de la enorme catarata de críticas, y no precisamente positivas, en la noche del viernes Wanda anunció que piensa seguir por el lado del camino actoral en la pantalla grande.

Leé también

Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: "Haciendo de..."

Salió a la luz un video inédito de Wanda Nara debutando como actriz y luce irreconocible: Haciendo de...

Fue a través de sus ya tradicionales Instagram Stories donde Wanda Nara hizo su gran anuncio, quizás a modo de revancha ante tanto cuestionamiento a su faceta interpretativa. Así, la mediática sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores virtuales revelando que la industria cinematográfica ha vuelto a convocarla.

Y esta vez, parece que el proyecto cinematográfico es internacional. "Qué suerte que llueve todo el finde. Tengo un guion nuevo para leer", anunció la ex de Mauro Icardi junto a un emoji de la clásica claqueta de cine, dos manos en señal de agradecimiento, un corazón rojo y cinco banderas españolas, junto a un enorme ramo de flores en la gama del rosa, una caja de bombones y el guion en cuestión en el que sólo alcanza a leerse la palabra "vos", ya que astutamente tapó el título con una tarjeta.

Además, como para que quede claro por si algún distraído no reconoció la bandera de la madre patria, Wanda Nara se preguntó: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?". ¿Será que una vez que termine con las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe partirá rumbo a España a filmar su segunda película a pesar de que los entendidos en la materia hayan asegurado que la actuación no es lo suyo?

Cuánto cobró Wanda Nara por su película ¿Querés ser mi hijo?

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras asistir esta semana a la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que llegó a los cines argentinos el jueves 22 de octubre. En medio de la expectativa por el estreno, se conoció cuánto habría cobrado la conductora de MasterChef Celebrity por su participación en la producción que marca su debut actoral cinematográfico.

El film se rodó en Uruguay y también en distintas locaciones de Argentina durante abril y mayo. Ahora, además de la repercusión que genera su llegada a la pantalla grande, salió a la luz un dato sobre el acuerdo económico que habría cerrado la mediática por su trabajo como protagonista.

La información fue revelada por Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde dio a conocer la cifra en dólares que habría recibido la ex de Mauro Icardi por encabezar la película.

“Tengo el cachet. Para hacer película en su rol de protagonista Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película”, aseguró el panelista al aire, generando sorpresa entre sus compañeros por el monto que habría embolsado la conductora.

Sin embargo, esa suma no sería el único ingreso que podría obtener Wanda Nara por el proyecto cinematográfico. Según explicó Salwe, los 60.000 dólares corresponderían al pago inicial por la filmación, mientras que la venta de entradas podría representar una ganancia adicional.

“Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas”, agregó el panelista, al referirse a la cifra que podría sumar la mediática a partir de la recaudación en las salas.

Ahora, habrá que esperar para conocer cómo responde el público a ¿Querés ser mi hijo? durante su paso por los cines y si la película alcanza la recaudación proyectada durante el fin de semana.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto