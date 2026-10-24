Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

Además, como para que quede claro por si algún distraído no reconoció la bandera de la madre patria, Wanda Nara se preguntó: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?". ¿Será que una vez que termine con las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe partirá rumbo a España a filmar su segunda película a pesar de que los entendidos en la materia hayan asegurado que la actuación no es lo suyo?

Cuánto cobró Wanda Nara por su película ¿Querés ser mi hijo?

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras asistir esta semana a la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que llegó a los cines argentinos el jueves 22 de octubre. En medio de la expectativa por el estreno, se conoció cuánto habría cobrado la conductora de MasterChef Celebrity por su participación en la producción que marca su debut actoral cinematográfico.

El film se rodó en Uruguay y también en distintas locaciones de Argentina durante abril y mayo. Ahora, además de la repercusión que genera su llegada a la pantalla grande, salió a la luz un dato sobre el acuerdo económico que habría cerrado la mediática por su trabajo como protagonista.

La información fue revelada por Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde dio a conocer la cifra en dólares que habría recibido la ex de Mauro Icardi por encabezar la película.

“Tengo el cachet. Para hacer película en su rol de protagonista Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película”, aseguró el panelista al aire, generando sorpresa entre sus compañeros por el monto que habría embolsado la conductora.

Sin embargo, esa suma no sería el único ingreso que podría obtener Wanda Nara por el proyecto cinematográfico. Según explicó Salwe, los 60.000 dólares corresponderían al pago inicial por la filmación, mientras que la venta de entradas podría representar una ganancia adicional.

“Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas”, agregó el panelista, al referirse a la cifra que podría sumar la mediática a partir de la recaudación en las salas.

Ahora, habrá que esperar para conocer cómo responde el público a ¿Querés ser mi hijo? durante su paso por los cines y si la película alcanza la recaudación proyectada durante el fin de semana.