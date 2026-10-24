José Coronado brilla en Netflix con esta serie de apenas 8 capítulos para maratonear

Según el resumen oficial en Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

José Coronado y Mario Casas, dos protagonistas clave de la historia

La presencia de José Coronado es uno de los principales atractivos de la producción. El actor interpreta a un inspector de la Unidad de Delitos Especiales, un personaje que aporta una perspectiva policial al entramado de acontecimientos que rodea al protagonista.

Su papel permite incorporar una mirada diferente sobre los hechos. Mientras Mateo intenta recomponer su vida y enfrentarse a las consecuencias de su pasado, la investigación policial introduce otras preguntas y amplía el alcance del conflicto.

Coronado aporta experiencia y solidez a un relato que exige mantener la tensión sin perder de vista la dimensión emocional de los personajes. Su participación resulta relevante porque la historia no depende únicamente de descubrir qué sucedió, sino también de comprender las circunstancias que llevan a cada figura a actuar de determinada manera.

Por su parte, Mario Casas interpreta a Mateo Vidal, el hombre sobre el que recae buena parte del peso dramático. Su personaje busca dejar atrás una etapa difícil, pero las circunstancias lo obligan a enfrentarse nuevamente con cuestiones que creía superadas.

El contraste entre ambos protagonistas contribuye a sostener el interés. Mateo representa la lucha por recuperar una vida marcada por un hecho trágico, mientras que el inspector aporta una mirada vinculada con la investigación y la búsqueda de respuestas.

Cuántos episodios tiene El inocente para organizar una maratón de fin de semana

La duración es otro de los puntos que pueden inclinar la elección de quienes buscan una serie para ver en pocos días. El inocente tiene ocho episodios, un formato que ofrece una historia delimitada y evita que el espectador tenga que seguir numerosas temporadas para avanzar en la trama principal.

Esta característica la convierte en una alternativa para quienes prefieren las miniseries frente a las producciones extensas. La propuesta concentra sus principales conflictos en una cantidad acotada de capítulos y sostiene el desarrollo narrativo a partir de las preguntas que aparecen durante el recorrido.

La estructura también favorece una experiencia de visionado continuado. Cuando un episodio incorpora información nueva o modifica la interpretación de un acontecimiento anterior, resulta natural querer avanzar para comprender mejor lo que está sucediendo.

Para quienes disfrutan de organizar una maratón, el formato de ocho capítulos representa una ventaja práctica. Permite dedicar un fin de semana a una misma producción y seguir el desarrollo de la historia sin tener que esperar el estreno de nuevos episodios.

El elenco que acompaña a José Coronado en El inocente

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

Jose Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

Mirá el tráiler oficial de El inocente